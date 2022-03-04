Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası neden kutlanılır?

Bu ya Yeşilay haftasının olduğu hafta. Öğrencilerin heyecanla beklediği tarihler. Yeşilay haftasında, geçmişte olduğu gibi günümüzde de, 1 hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle içki ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak için zararları anlatılarak toplumda bilinçlendirme çalışmaları yapılır. Yeşilay haftası için şiirler arayan öğrenciler için haberimizin içerisinde 2 kıtalık, 4 kıtalık Yeşilay şiirleri bulunuyor.
Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası neden kutlanır?
Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için Mart’ın ilk haftası, 1-7 Mart’ta kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası’nda alkollü içkilerin, sigaranın, alkolün, uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır. Bu sayede toplum bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılır.
Yeşilay haftası şiirleri
- YEŞİLAY
- Yeşilay'a el verin,
- Kurtarsın ülkemizi,
- İçki ve sigaradan,
- Solmadan güller.
- Yeşilay'a el verin,
- Korusun halkımızı,
- Tüm kötülüklerden,
- Tükenmeden hayaller.
- Yeşilay'a el verin,
- Yıkılmasın yuvalar,
- Çocuklar ağlamasın,
- Gülsün daima yüzler.
- GAZİ BOZKURT
- YEŞİLAY
- Sigara deyip geçme
- Öyle çok ki zararı,
- Tüm alkollü içkiler
- Sarhoş eder insanı.
- Hele uyuşturucu
- Bil ki büyük felaket,
- Düşürmesin ağına
- Aman seni dikkat et.
- Ne yuvalar yıkılır
- İçki, kumar yüzünden,
- Uzak dur hep bunlardan
- Düşme millet gözünden.
- Yeşilay'dır bizi hep
- Tüm bunlardan koruyan,
- Zarardadır her zaman
- Yeşilay'a olmayan.
- Atila Çakıroğlu