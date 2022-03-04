Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası neden kutlanılır?

Bu ya Yeşilay haftasının olduğu hafta. Öğrencilerin heyecanla beklediği tarihler. Yeşilay haftasında, geçmişte olduğu gibi günümüzde de, 1 hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle içki ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak için zararları anlatılarak toplumda bilinçlendirme çalışmaları yapılır. Yeşilay haftası için şiirler arayan öğrenciler için haberimizin içerisinde 2 kıtalık, 4 kıtalık Yeşilay şiirleri bulunuyor.

Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası neden kutlanır?

Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için Mart’ın ilk haftası, 1-7 Mart’ta kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası’nda alkollü içkilerin, sigaranın, alkolün, uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır. Bu sayede toplum bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılır.

Yeşilay haftası şiirleri

YEŞİLAY

Yeşilay'a el verin,

Kurtarsın ülkemizi,

İçki ve sigaradan,

Solmadan güller.

Yeşilay'a el verin,

Korusun halkımızı,

Tüm kötülüklerden,

Tükenmeden hayaller.

Yeşilay'a el verin,

Yıkılmasın yuvalar,

Çocuklar ağlamasın,

Gülsün daima yüzler.

GAZİ BOZKURT

YEŞİLAY

Sigara deyip geçme

Öyle çok ki zararı,

Tüm alkollü içkiler

Sarhoş eder insanı.

Hele uyuşturucu

Bil ki büyük felaket,

Düşürmesin ağına

Aman seni dikkat et.

Ne yuvalar yıkılır

İçki, kumar yüzünden,

Uzak dur hep bunlardan

Düşme millet gözünden.

Yeşilay'dır bizi hep

Tüm bunlardan koruyan,

Zarardadır her zaman

Yeşilay'a olmayan.

Atila Çakıroğlu