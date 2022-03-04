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Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası neden kutlanılır?

Her yıl 1-7 mart arası Yeşilay haftası kutlanılır. Özellikle öğrencilerin heyecanla beklediği bu haftanın detaylarını sizler için hazırladık. Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası nede kutlanılır? Yeşilay hakkındaki her şey sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası neden kutlanılır?
Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası neden kutlanılır?

Bu ya Yeşilay haftasının olduğu hafta. Öğrencilerin heyecanla beklediği tarihler. Yeşilay haftasında, geçmişte olduğu gibi günümüzde de, 1 hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle içki ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak için zararları anlatılarak toplumda bilinçlendirme çalışmaları yapılır. Yeşilay haftası için şiirler arayan öğrenciler için haberimizin içerisinde 2 kıtalık, 4 kıtalık Yeşilay şiirleri bulunuyor.

Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası neden kutlanır?

Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için Mart’ın ilk haftası, 1-7 Mart’ta kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası’nda alkollü içkilerin, sigaranın, alkolün, uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır. Bu sayede toplum bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılır.

Yeşilay haftası şiirleri

  • YEŞİLAY
  • Yeşilay'a el verin,
  • Kurtarsın ülkemizi,
  • İçki ve sigaradan,
  • Solmadan güller.
  • Yeşilay'a el verin,
  • Korusun halkımızı,
  • Tüm kötülüklerden,
  • Tükenmeden hayaller.
  • Yeşilay'a el verin,
  • Yıkılmasın yuvalar,
  • Çocuklar ağlamasın,
  • Gülsün daima yüzler.
  • GAZİ BOZKURT
  • YEŞİLAY
  • Sigara deyip geçme
  • Öyle çok ki zararı,
  • Tüm alkollü içkiler
  • Sarhoş eder insanı.
  • Hele uyuşturucu
  • Bil ki büyük felaket,
  • Düşürmesin ağına
  • Aman seni dikkat et.
  • Ne yuvalar yıkılır
  • İçki, kumar yüzünden,
  • Uzak dur hep bunlardan
  • Düşme millet gözünden.
  • Yeşilay'dır bizi hep
  • Tüm bunlardan koruyan,
  • Zarardadır her zaman
  • Yeşilay'a olmayan.
  • Atila Çakıroğlu

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