YKS tercih maratonu bugün başlıyor! 2023 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yakından takip ediliyor. YKS 2023 yılında haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlendi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecini takip etmeye başladılar. YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzun süren bir bekleyişin ardından sonuçlar açıklandığında, adaylar arasında büyük bir heyecan ve telaş yaşandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler gelecekleri hakkında daha net bir görüntüye sahip oldular. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olan üniversite tercihlerinin sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması beklenen YKS yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıllarda, tercihlerden sonraki 1 hafta içerisinde erişime açılmıştı.

ÖSYM AİS Tercih Sonucu Sorgulama

ÖSYM AİS, adayların tercih sonuçlarını öğrenmek için kullanılan resmi platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde adaylar, sonuçlarına kolayca ulaşabilir ve detaylı bilgiler edinebilirler.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi de yoğun bir şekilde devam etti. Adaylar, puanlarına ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yaparak üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürme adına önemli adımlar attılar.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklanacak!

YKS TERCİH SONUÇLARI 2023

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin bu yıl da tercihlerin sona ermesinin ardından kısa süre içerisinde sonuç açıklamasını yapması bekleniyor.







