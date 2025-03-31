YKS sınav tarihi 2025: Üniversite sınavı (YKS) giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci tamamlandı. 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, geç başvuru işlemleri de 11 Mart'ta sona erdi. Üç oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ter dökecek.

2025 YKS NE ZAMAN?

Bu yıl üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Sınavın ilk oturumu olan TYT 21 Haziran'da saat 10:15'te başlayacak.

İkinci oturum AYT ise 22 Haziran'da 10:15'te uygulanacak. Üçüncü oturum YDT 22 Haziran'da saat 15:45'te yapılacak.

Sınavlarda adaylara 120 soru sorulacak ve ilk oturum 165 dakika, ikinci oturum 180 dakika, üçüncü oturum ise 120 dakika sürecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Üniversite sınavının giriş belgeleri sınavdan yaklaşık on gün önce erişime sunulur. Sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasının sonunda veya üçüncü hafta başında belli olması ön görülüyor.

YKS SONUÇ TARİHİ

2025 yılı YKS uygulamasının sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlar ösym.gov.tr'de ilan edilecek.

OBP NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülüyor.