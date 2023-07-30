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2023 üniversite yerleştirme sonuç takvimi: YKS tercihleri ne zaman bitecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri 27 Temmuz itibarıyla başladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Peki ÖSYM YKS tercih 2023 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 üniversite yerleştirme sonuç takvimi.

10:30 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
YKS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM 2023 YKS yerleştirme sonuçları!

YKS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM 2023 YKS yerleştirme sonuçları!

Hayalindeki bir üniversitede okumak isteyenler YKS sonuçlarına göre üniversite tercihlerini gerçekleştiriyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercihler ne zaman bitecek?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri
'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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2023 üniversite yerleştirme sonuç takvimi: YKS tercihleri ne zaman bitecek?