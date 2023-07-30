YKS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM 2023 YKS yerleştirme sonuçları!
Hayalindeki bir üniversitede okumak isteyenler YKS sonuçlarına göre üniversite tercihlerini gerçekleştiriyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite tercihler ne zaman bitecek?
Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.
Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.