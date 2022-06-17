YKS'de kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM YKS sınavına götürülmesi yasak olan eşyalar

YKS sınavda kalem ve silgi veriliyor mu konusu, öğrencilerin sınav öncesinde en çok araştırdıkları arasında bulunuyor. 2022 YKS sınavı, bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınavla ilgili tüm detaylar ÖSYM tarafından her sene olduğu gibi duyurulmuştu. Bu gelişme ile beraber YKS'de kalem ve silgi verilecek mi sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS'de kalem ve silgi dağılatacak mı, AYT’de ayrıca kalem silgi verilecek mi?

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

YKS sınav binalarına gerekli belgelerin haricinde eşya alımı yapılmayacak. YKS 2021 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda istenilen belgeler ve kalem silgi verilip verilmeyeceği ile ilgili açıklama yapıldı. YKS 2021 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Öte yandan sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.

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YKS'DE KALEM, SİLGİ VE SU DAĞITILIYOR MU?

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

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