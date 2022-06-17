18- 19 Haziran'da metro, metrobüs, tramvay, marmaray ücretsiz mi? YKS adaylarını i

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan üniversite sınavına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca kişi hayalini kurduğu üniversiteye adım atabilmek için bu hafta sonu üç oturumda düzenlenecek olan testlerde ter dökecek. Sınav esnasında adayların yanlarında sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekirken öte yandan bazı konular da araştırılanlar arasında yerini alıyor. Örneğin; “YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?” sorularının yanıtlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden sorgulamalarına şimdiden başladılar

YARIN (18-19 HAZİRAN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT merkezi sınav günlerinde sınava girecek adaylara ücretsiz hizmet veriyor. LGS sınavında sınava girecek olanlar ve refakatçilere İETT ulaşımları ücretsiz olmuştu. 2022 YKS sınavının yapılacağı 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü sınav saatlerinde İETT otobüs, metro ve metrobüs seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor.

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YKS'YE GİRENLERE (YARIN) 16-17 HAZİRAN İETT OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki açıklamalara ve duyurulara istinaden YKS günü sınava girecek olan aday ve yakınlarına sınav saatlerinde İETT toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.