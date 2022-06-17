Özgün 18- 19 Haziranda metro, metrobüs, tramvay, marmaray ücretsiz mi? YKS adaylarını i
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18- 19 Haziran'da metro, metrobüs, tramvay, marmaray ücretsiz mi? YKS adaylarını i

Yaklaşık 4 milyon öğrencinin gireceği YKS sınavı yarın gerçekleştirilecek. YKS sınavına katılım sağlayacak olan adayların sınava girerken yanlarında hiçbir şey bulundurmaması gerekiyor. Yanlarına eşya alamayan adaylar "18-19 Haziran İETT otobüsleri ücretsiz mi? YKS'ye girenlere yarın İETT otobüsleri bedava mı olacak?" sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKSye girenlere toplu taşıma bedava mı? 18-19 Haziran marmaray, otobüs, tramvay, metrobüs ücretli mi ücretsiz mi?
18-19 Haziran toplu taşıma

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan üniversite sınavına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca kişi hayalini kurduğu üniversiteye adım atabilmek için bu hafta sonu üç oturumda düzenlenecek olan testlerde ter dökecek. Sınav esnasında adayların yanlarında sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekirken öte yandan bazı konular da araştırılanlar arasında yerini alıyor. Örneğin; “YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?” sorularının yanıtlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden sorgulamalarına şimdiden başladılar

YARIN (18-19 HAZİRAN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT merkezi sınav günlerinde sınava girecek adaylara ücretsiz hizmet veriyor. LGS sınavında sınava girecek olanlar ve refakatçilere İETT ulaşımları ücretsiz olmuştu. 2022 YKS sınavının yapılacağı 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü sınav saatlerinde İETT otobüs, metro ve metrobüs seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor.

YKS'YE GİRENLERE (YARIN) 16-17 HAZİRAN İETT OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki açıklamalara ve duyurulara istinaden YKS günü sınava girecek olan aday ve yakınlarına sınav saatlerinde İETT toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

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Bir dizi temas için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ödemiş'te çiftçilerle buluştu. Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadinde bulunan ancak sözünde durmayan Kılıçdaroğlu, yeni vaadini ilan etti. Çiftçiye yeniden söz veren CHP lideri, "Güneş enerjisiyle elektrik üreteceğiz, Çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak" dedi.

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