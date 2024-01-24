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YÖKDİL geç başvuruları için son gün! 2024 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) başvuruları 10-17 Ocak tarihleri arasında alındı. YÖKDİL geç başvuru tarihi bugün olarak açıklandı. Yükseköğretim programları için geçerli olan yabancı dil puanına ihtiyacı olan adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Peki, YÖKDİL geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024 bilgileri...

12:45 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
YÖKDİL
YÖKDİL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) başvuruları 10 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2024'te sona erdi. Mevcut başvuru tarihlerinde henüz başvuru yapmayan adaylar da belirlenen son tarihe odaklandı.

YÖKDİL geç başvuru için son gün!

2024-YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2024'te sona erdi. Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde yani bugün gerçekleştirilecek.

YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır?

2024 YÖKDİL/1 geç başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.

YÖKDİL 2024 geç başvuru ücreti ne kadar?

Bilindiği üzere geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek. Normal dönemde YÖKDİL başvuru ücreti 490 TL olarak yatırılmıştı. Bu ücretin artırımlı rakamı ise 735 TL olarak ödenecek.

YÖKDİL/1 sınavı ne zaman 2024?

2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1), 25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacaktır.



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