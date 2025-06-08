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YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ 2025: YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihi açıklandı mı?

YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ 2025: YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihi açıklandı mı?

10:298/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak?
YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) başvuru süreci için geri sayım başladı. ÖSYM’nin 2025 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte, ikinci YÖKDİL sınavına başvuracak adaylar tarihleri araştırıyor. İlk sınavdan beklediği sonucu alamayan ya da başvuru şansını kaçıranlar, bu kez YÖKDİL/2 ile yeni bir fırsat yakalayacak. Peki, 2025 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

YÖKDİL/2 başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 2025 yılında yapılacak ikinci YÖKDİL sınavı için hazırlık yapan binlerce aday, sınav ve başvuru takvimine odaklandı. ÖSYM’nin sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte süreç netlik kazandı. Gözler şimdi başvuru tarihlerinde. Peki YÖKDİL/2 başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru takvimi belli oldu.

Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları ise 15 Ağustos tarihinde duyurulacak.


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