YouTube Premium güncel fiyatları 2023
Popüler video ve sosyal medya platformu YouTube, premium aboneliklerine zam yaptığını duyurdu. Reklamsız video izleme, kesintisiz oynatma, arka planda oynatma ve YouTube Music gibi birçok özellik sunan premium paketleri yapılan zamla birlikte iki kata yakın artış gösterdi. Peki, YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte 2023 YouTube Premium bireysel, aile ve öğrenci paketi güncel fiyatları.
YOUTUBE PREMIUM ABONELIK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
YouTube Premium'a yapılan zamdan sonra fiyatları şu şekilde;
YILLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Youtube Premium paketlerine Türkiye'de en son geçtiğimiz senenin Ekim ayında zam gelmişti.
YOUTUBE PREMİUM ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI NELER?
YouTube Premium'ın başlıca özellikleri şunlardır:
YouTube Premium, aşağıdaki avantajlara sahiptir: