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YouTube Premium’ büyük zam: Bireysel, aile ve öğrenci paketi fiyatları iki katına çıktı

Dünyada 47 milyara yakın kullanıcısı bulunan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube, premium abonelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. YouTube Premium Bireysel paket fiyatı 29,99 TL, Aile paketi fiyatı 59,99 TL ve öğrenci paketi ise 19.49 TL’den kullanıcılara sunuluyordu. Yapılan zamla birlikte paket fiyatları iki kata yakın artış gösterdi. Peki, Youtube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte YouTube Premium abonelikleri 2023 güncel fiyatları.

10:57 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 10:58 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
YouTube Premium güncel fiyatları 2023

YouTube Premium güncel fiyatları 2023

Popüler video ve sosyal medya platformu YouTube, premium aboneliklerine zam yaptığını duyurdu. Reklamsız video izleme, kesintisiz oynatma, arka planda oynatma ve YouTube Music gibi birçok özellik sunan premium paketleri yapılan zamla birlikte iki kata yakın artış gösterdi. Peki, YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte 2023 YouTube Premium bireysel, aile ve öğrenci paketi güncel fiyatları.

YOUTUBE PREMIUM ABONELIK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

YouTube Premium'a yapılan zamdan sonra fiyatları şu şekilde;

> Bireysel paketin fiyatı 29,99 TL'den
57,99 TL
'ye çıktı.
> Aile paketinin fiyatı 59,99 TL'den
115,99 TL
'ye,
> Öğrenci paketi ise 19,49 TL'den
37,99 T
L'ye yükseldi.

YILLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bireysel yıllık abonelik ücreti 299,99 TL'den
579,99 TL
'ye yükseldi.

Youtube Premium paketlerine Türkiye'de en son geçtiğimiz senenin Ekim ayında zam gelmişti.

YOUTUBE PREMİUM ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI NELER?

YouTube Premium'ın başlıca özellikleri şunlardır:

Reklamsız videolar:
YouTube Premium kullanıcıları, tüm videoları reklamsız izleyebilirler. Bu, videoların başında, ortasında ve sonunda çıkan reklamlardan kurtulmanızı sağlar.
Kesintisiz oynatma:
YouTube Premium kullanıcıları, videoları kesintisiz izleyebilirler. Bu, videoların yüklenmesi ve başlaması için beklemenize gerek olmadığı anlamına gelir.
Arka planda oynatma:
YouTube Premium kullanıcıları, videoları arka planda oynatabilirler. Bu, telefonunuzdan başka bir uygulama kullanırken veya ekranınızı kapatırken videoları dinlemeye devam edebileceğiniz anlamına gelir.
YouTube Music Premium:
YouTube Premium kullanıcıları, YouTube Music Premium'a da erişebilirler. YouTube Music Premium, milyonlarca şarkıyı reklamsız, kesintisiz ve arka planda dinlemenizi sağlayan bir müzik abonelik hizmetidir.

YouTube Premium, aşağıdaki avantajlara sahiptir:

Reklamsız ve kesintisiz izleme deneyimi:
YouTube Premium, videoları reklamsız ve kesintisiz izleme imkanı sunar. Bu, videoları daha keyifli ve rahat bir şekilde izlemenizi sağlar.
Arka planda oynatma:
YouTube Premium, videoları arka planda oynatma imkanı sunar. Bu, telefonunuzdan başka bir uygulama kullanırken veya ekranınızı kapatırken videoları dinlemeye devam edebileceğiniz anlamına gelir. Bu, özellikle müzik videoları ve podcast'ler için kullanışlı bir özelliktir.
YouTube Music Premium:
YouTube Premium kullanıcıları, YouTube Music Premium'a da erişebilirler. YouTube Music Premium, milyonlarca şarkıyı reklamsız, kesintisiz ve arka planda dinlemenizi sağlayan bir müzik abonelik hizmetidir.


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