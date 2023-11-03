Popüler video ve sosyal medya platformu YouTube, premium aboneliklerine zam yaptığını duyurdu. Reklamsız video izleme, kesintisiz oynatma, arka planda oynatma ve YouTube Music gibi birçok özellik sunan premium paketleri yapılan zamla birlikte iki kata yakın artış gösterdi. Peki, YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte 2023 YouTube Premium bireysel, aile ve öğrenci paketi güncel fiyatları.