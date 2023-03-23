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Yozgat İmsakiye 2023

2023 Yozgat İmsakiye listesi haberimizde. Tüm dünyada imsak vaktiyle başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İl ve ülkelere göre iftar vakti ve sahur vakti farklılık göstermektedir. İşte Yozgat İmsakiye 2023: Yozgat İftar Vakti - Yozgat Sahur Vakti - Yozgat İmsak Vakti.

16:10 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yozgat İmsakiye 2023

Yozgat İmsakiye 2023

2023 Ramazan ayına bugün itibariyle girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayında oruç tutacak ve 5 vakit namazla birlikte teravih kılacak vatandaşlar için imsakiye saatleri Diyanet tarafından paylaşılıyor. 2023 Yozgat iftar, sahur ve imsak vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YOZGAT İMSAKİYE 2023: YOZGAT İFTAR VAKTİ - YOZGAT SAHUR VAKTİ - YOZGAT İMSAK VAKTİ

2023 Yozgat iftar, sahur ve imsak vakitlerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌۜ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه۪ٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ ﴿٢٥٥﴾

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

AYETEL KÜRSİ DUASININ DİYANET MEALİ

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETİ

Ayetü’l-kürsî’nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Hz. Peygamber Kur’an’da en büyük âyetin Ayetü’l-kürsî olduğunu (Müslim, “Müsâfirîn”, 258; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 352, “Ḥurûf”, 1), yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah’ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (Buhârî, “Vekâlet”, 10), bu âyetin içinde Allah’ın en yüce isminin bulunduğunu (Müsned, VI, 461) ve Kur’an âyetlerinin efendisi olduğunu (Tirmizî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 2) haber vermiştir.

Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Ayetü’l-kürsî’yi okuyana Allah’ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki Ayetü’l-kürsî namazların sonunda genellikle okunan bir âyettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan âyetler arasında yer alır.



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36 dakika önce
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