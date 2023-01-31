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İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yozgat'ta kent merkezinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Sivas'ta 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yapıyor. Kırşehir'de ise gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:28 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir 5 günlük hava durumu

Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir 5 günlük hava durumu

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu. Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir illerinde belediye ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yapıyor.

YOZGAT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Yozgat 5 günlük hava durumu için

Yozgat'ta kent merkezinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Karayolları ve Yozgat Belediyesi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

NİĞDE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Niğde 5 günlük hava durumu için

Niğde'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yapıyor.

SİVAS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Sivas 5 günlük hava durumu için

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Kangal, Divriği ve Zara ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

KIRŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kırşehir 5 günlük hava durumu için

Kırşehir'de gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Ankara-Kayseri kara yolu ve kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de sürücüleri dikkatli olmalarını ve dinlenme tesislerinde beklemeleri konusunda uyardı.

Sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı.



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#meteoroloji
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