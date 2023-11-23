Yerel seçim
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?
Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart’ta yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.
YEREL SEÇİM İÇİN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler için belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarihe ilişkin, "Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız." dedi.
YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
Türkiye’de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.
YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?
Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yerel seçimlerde oy atılacak kişiler ise şunlar;
- - Büyükşehir Belediye Başkanı
- - İl Belediye Başkanı
- - İlçe Belediye Başkanı
- - Belde Belediye Başkanı
- - Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- - Mahalle muhtarları
- - İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.