Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ardından sırada belediye seçimleri yer alıyor. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimle belediye başkanları bellli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan

tarihi belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)