|
Özgün

Yerel seçimler için ger isayım başladı! 2024 Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak?

Yerel seçim için geri sayım başladı. 2023 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi Mayıs ayında gerçekleşmişti. Genel seçimlerin ardından yerel seçimler için de tarih bekleniyor. Belediye başkanları ve muhtarların seçileceği yerel seçimler 2024 yılında gerçekleştirilecek. Peki, 2024 yerel seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kaç gün kaldı? Yerel seçimde kimler seçilir? Yerel seçim belediye başkanı adayları ne zaman açıklanacak? İşte YSK 2024 Türkiye yerel seçim tarihi...

15:40 - 23/11/2023 Thursday
Yeni Şafak
Yerel seçim

Yerel seçim

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ardından sırada belediye seçimleri yer alıyor. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimle belediye başkanları bellli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan
tarihi belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
takvimine göre adımlar tamamlanacak. Peki; Türkiye yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart’ta yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

YEREL SEÇİM İÇİN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler için belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarihe ilişkin, "Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız." dedi.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Türkiye’de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?

Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yerel seçimlerde oy atılacak kişiler ise şunlar;

  • - Büyükşehir Belediye Başkanı
  • - İl Belediye Başkanı
  • - İlçe Belediye Başkanı
  • - Belde Belediye Başkanı
  • - Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
  • - Mahalle muhtarları
  • - İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.


#ysk
#yerel seçim
#belediye seçimleri
#2024 seçim
#seçim
#muhtarlık seçimleri
10 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yerel seçimler için ger isayım başladı! 2024 Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak?