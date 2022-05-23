Yunanistan'a gitmek isteyen ve yurtdışı seyahat hayali bulunan vatandaşların en çok sorduğu ve araştırdığı konuların başında ülkelerin vize isteyip, istemediği yer alıyor. Yunanistan’a seyahat edecek (diplomatik, hususi ve hizmet pasaport hamilleri hariç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Schengen vize rejimine göre vizeye tabidirler. Schengen Anlaşması’na dayanan Yunanistan Vize rejimi, Yunanistan’dan transit geçecek vatandaşlarımıza da vize zorunluluğu getirmektedir. Sınır kapılarında vize verilmesi uygulaması bulunmamaktadır ve pasaportlarda aranan asgari geçerlilik süresi, vize süresinin bitiminden itibaren 3 aydır. Peki, Yunanistan vize istiyor mu? Yunanistan'a gitmek için hangi şartlar gerekli? İşte detaylar...

Yunanistan vize istiyor mu? Yunanistan'a gitmek için hangi şartlar gerekli?

Yunanistan’ın kıyılarımıza yakın ve doğrudan deniz seferi bağlantısı bulunan Yunan adalarına seyahatlerde 2012 yılından beri kolaylaştırılmış vize prosedürü kapsamında limanlarda 15 gün süreli vize verilmektedir. Sözkonusu prosedür, 2017 yılında 1 Nisan–30 Eylül tarihleri arasında Midilli (Lesvos), Sakız (Chios), Sisam (Samos), Rodos (Rhodes), İstanköy (Kos), Meis (Kastellorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarını içerecek şekilde uygulanmıştır.

Yunanistan makamları pasaportlarda KKTC giriş/çıkış damgası olması halinde ülkeye giriş izni vermemektedirler. Diğer yandan, Yunanistan doğumlu vatandaşlarımızın pasaportlarında, anılan ülke makamlarıyla varılan mutabakat çerçevesinde, doğum yerlerinin Türkçe ve İngilizce isimlerinin, yanında “GR” ibaresiyle birlikte (örneğin “Gümülcine/Komotini GR”) yer alması gerekmektedir.

Yunanistan’a girişte serbest olarak sokulabilecek ve çıkışta götürülebilecek döviz miktarı 10.000.-Avro veya karşılığı dövizdir. Paraya çevrilebilir değerli kağıtlardan olan çek, senet, tahvil, bono, teminat mektubu gibi belgeler de nakit olarak kabul edilmektedir. 10.000 Avro'luk meblağı aşan miktarın gümrük makamlarına beyan edilmesi gerekmekte, bu meblağdan fazla nakit bulundurulması halinde meblağ üzerinden % 25 oranında ceza uygulanmaktadır.