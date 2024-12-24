2024 sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları ise 10 Ocak 2025’e kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra ise güncellenmiş harç tutarı olan 710 lirayı ödenmesi zorunlu. Peki yurt dışı çıkış harcı nereye nasıl ödenecek?