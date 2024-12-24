1 Ocak itibariyle yurt dışına çıkış harcının, harç pulu olarak ödenmesi uygulaması sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki yurt dışı çıkış harcı nereye nasıl ve ne kadar ödenecek? İşte detaylar.
Yurt dışı çıkış harcanın pulla ödenmesi dönemi 1 Ocak'ta sona eriyor. Artık yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, vergi dairesi ve havalimanındaki vezneden alınacak.
Yurt dışı çıkış harcı ne kadar?
2024 sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları ise 10 Ocak 2025’e kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra ise güncellenmiş harç tutarı olan 710 lirayı ödenmesi zorunlu. Peki yurt dışı çıkış harcı nereye nasıl ödenecek?
Yurt dışı çıkış harcı nereye nasıl ödenecek?
Yurt dışına çıkış harcını dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.
Eski ücretle alınan pullar ne zamana kadar kullanılabilecek?
2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Yurtdışına çıkış harcını ödeyen ancak çıkış yapmayan vatandaşlar, iade talebinde bulunabilecek.