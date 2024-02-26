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Yurt dışı öğretmenlik sınavı sonuçları MEB tarafından erişime açıldı

Yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavına ilişkin sonuçlar MEB tarafından açıklandı. İşte Yurt dışı öğretmenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı.

15:22 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:30 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuç Bilgisi
Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuç Bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.

Yurt dışı öğretmenlik sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan meslektaşlarımın bu süreçte başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı. Sınav sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığının "https://www.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

GÖREVLENDİRME HAKKINDAN VAZGEÇENLER

a) Görevlendirmeye hak kazanan ve yurt dışı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra bu haklarından vazgeçen öğretmenlerin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin sınav başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmeyecektir.

b) İlk gidişlerinde uçak biletleri Millî Eğitim Bakanlığınca alındıktan sonra görevlendirildiği ülkeye gitmekten vazgeçen öğretmenlerin bilet ücretleri kendilerince ödenir.

#MEB
#Yurt dışı öğretmenlik sınavı sonuçları
#Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Sonuçları Sorgulama
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