Öğretmen atama takvimi 2024 yılı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2023 KPSS sonuçlarıyla başvuruda bulunacak öğretmen adaylarının gözü kulağı Milli Eğitim'den gelecek olan duyuruya çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin son gelişmeler...