Taşınabilirlikleri ve kullanım çeşitliliği nedeniyle geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilen zodyak bot eğlence, tatil ve kamp, kurtarma ve acil durumlar için kullanılmaktadır. Zodyak botlar, su yüzeyinde gezmek, yüzme yapmak, şnorkelle dalış yapmak veya sadece denizde keyifli zaman geçirmek isteyenler için popülerdir. Peki, Zodyak bot özellikleri neler? Zodyak bot nasıl kullanılır? İşte detaylar.