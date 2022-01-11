İstanbul yarın 12 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? İstanbul Valiliği Kar Tatili Açıklaması

İstanbul yarın okullar tatil mi? 12 Ocak İstanbul kar tatili var mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? soruları merak kazandı. Yarın İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da yarın kar tatili olacak mı?
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL 12 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİNİ
Tahminlere göre, İstanbul'da en düşük sıcaklık çarşamba günü 3, perşembe günü 1 ve cuma günü eksi 2 derece olacak.
İstanbul'da en yüksek sıcaklık ise çarşamba günü 4, perşembe günü 3 ve cuma günü 5 derece olacak.