Özgün İstanbul yarın 12 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? İstanbul Valiliği Kar Tatili Açıklaması
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İstanbul yarın 12 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? İstanbul Valiliği Kar Tatili Açıklaması

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusu merak kazandı. Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre yarın İstanbul'da hava sıcaklıkları düşerek kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da kar yağışı beklentisi okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu da akıllara getirdi. Peki, 12 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul yarın 12 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? İstanbul Valiliği Kar Tatili Açıklaması
istanbul

İstanbul yarın okullar tatil mi? 12 Ocak İstanbul kar tatili var mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? soruları merak kazandı. Yarın İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da yarın kar tatili olacak mı?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL 12 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Tahminlere göre, İstanbul'da en düşük sıcaklık çarşamba günü 3, perşembe günü 1 ve cuma günü eksi 2 derece olacak.

İstanbul'da en yüksek sıcaklık ise çarşamba günü 4, perşembe günü 3 ve cuma günü 5 derece olacak.

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