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12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl YKS’ye girecek öğrencilerimiz 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi. Bu açıklama sonrası üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler 12. sınıfın 2. dönem konuların hangileri olduğunu sorgular oldu. Peki 12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir? YKS’den hangi konulardan soru çıkmayacak, soru sorulmayacak?

16:19 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
MEB 12. sınıf konuları

MEB 12. sınıf konuları

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında çok büyük ölçekli bir depremin ardından devletin tüm imkanları ve vatandaşların el birliğiyle mücadele verildiğini belirtti.

YKS’den hangi konulardan soru çıkmayacak?

Bakan Özer, sınavlarla ilgili de düzenleme yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Biliyorsunuz önümüzde 2 tane büyük sınav var. Bir LGS sınavı var liselere yerleştirmek için. Bir de YKS sınavı var, üniversitelere yerleştirmeyle ilgili. Bugün itibarıyla arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil olmayacak."

12. sınıf 2. dönem konuları nelerdir?

2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI
5. ÜNİTE: Türev

Anlık Değişim Oranı ve Türev

Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE: İntegral

Belirsiz İntegral

Belirli İntegral ve Uygulamaları

7. ÜNİTE: Analitik Geometri

Çemberin Analitik İncelenmesi

12. SINIF 2. DÖNEM GEOMETRİ KONULARI

7. ÜNİTE: Analitik Geometri

Çemberin Analitik İncelenmesi

12. SINAF 2. DÖNEM FİZİK KONULARI

4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Radyoaktivite

5. ÜNİTE: Modern Fizik
  • Özel Görelilik
  • Kuantum Fiziğine Giriş
  • Fotoelektrik Olayı
  • Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntüleme Teknolojileri

Yarı İletken Teknolojisi

Süper İletkenler

Nanoteknoloji

Laser Işınları

12. SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI

3. ÜNİTE: Organik Bileşikler
  • Hidrokarbonlar
  • Fonksiyonel Gruplar
  • Alkoller
  • Eterler
  • Karbonil Bileşikleri
  • Karboksilik Asitler
  • Esterler
4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Fosil Yakıtlar

Alternatif Enerji Kaynakları

Sürdürülebilirlik

Nanoteknoloji

12. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi

Bitkilerin Yapısı

Bitkilerde Madde Taşınması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre
Canlılar ve Çevre

YKS 12. sınıf müfredat konuları: YKS 12. sınıf 2. dönem konuları neler, sınavda çıkmayacak mı? - 4

12. SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

  • Küresel Ticaret
  • Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
  • Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
  • Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
  • Türkiye Turizmi
  • Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
  • Türkiye'nin Kültürel Mirası
  • Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
  • Türkiye'nin Turizm Politikaları
  • Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Jeopolitik Konum
  • Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
  • Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
  • Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
  • Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
  • Türk Kültürü Havzası
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
  • Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
  • Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
  • Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
  • Enerji Güzergahları ve Etkileri
  • Çatışma Bölgeleri
4. Ünite: Çevre ve Toplum
  • Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
  • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
  • Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
  • Çevre Politikaları
  • Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
  • Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
  • Çevresel Örgütler
  • Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
  • Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

12. SINIF 2. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI

4. ÜNİTE: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

5. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye

II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

6. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

1945-1950 Yılları Arasında Türkiye

II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası

1950'lerde Türkiye

7. ÜNİTE: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

1960 Sonrasında Dünya Siyaseti

1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası

1960-1990 Yılları Arasında Türkiye

8. ÜNİTE: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

1990 Sonrasında Türkiye

1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

12. SINIF 2. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI

4. Ünite: Roman
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
  • 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
  • Türk Dünyası Edebiyatında Roman
  • Dünya Edebiyatında Roman
  • Paragrafta Anlam
5. Ünite: Tiyatro

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. Ünite: Deneme

Dünya Edebiyatında Deneme

Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme

Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme

7. Ünite: Söylev (Nutuk)

Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev

İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

12. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
  • Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
  • Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
  • Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
  • Yesevilik
  • Kadirilik
  • Rifailik
  • Mevlevilik
  • Nakşibendilik
  • Alevilik-Bektaşilik
  • Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
  • Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
  • 4. Ünite: Güncel Dini Meseleler
  • Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
  • İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
  • Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
  • Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
  • Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler
5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri

Hinduizm

Budizm

Konfüçyanizm

Taoizm

12. SINIF 2. DÖNEM YABANCI DİL KONULARI

12.5 Psychology – Psikoloji

12.6 Favors – İyilik

12.7 News Stories – Haber Hikayeleri

12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji

12.9 Technology – Teknoloji

12.10 Manners – Davranış, Tutum

12. SINIF 2. DÖNEM MANTIK KONULARI

3. Ünite: Mantık ve Dil

Dilin Farklı Görevleri

Düşünce ve Dil İlişkisi

Dilin Görevleri

Bilgi Aktarma ve Dil

Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler

Anlama ve Tanımlara

Anlama

Tanımlama

4. Ünite: Sembolik Mantık
  • Sembolik Mantığa Giriş
  • Önermeler Mantığı
  • Önerme ve Yapısı
  • Basit ve Bileşik Önermeler
  • Önerme Eklemleri
  • Çıkarım
  • Sembolleştirme
  • Yorumlama
  • Doğruluk Çizelgesi
  • Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
  • Niceleme Mantığı
  • Sembolleştirme
  • Temel Kavramlar
  • Temel Kurallar
  • Geçerlilik
  • Çok Değerli Mantık
  • Üç Değerli Mantık
  • Bulanık Mantık


#meb
#12. sınıf sonuları
#12. sınıf 2. dönem konuları
#12 sınıf müfredatı
7 dakika önce
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12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları
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