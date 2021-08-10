140 puan için kaç net yapmak gerekir? YKS barajı geçmek için kaç net gerekli? YKS barajının düşürülmesi bugün en çok konuşulan konular arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı müjdeyi verdi. YKS tercih sürecindeki öğrencileri ilgilendiren TYT, AYT, YDT baraj puanları düşürüldü. TYT için ilave ek yerleştirmede baraj puanı 140'a düşürüldü. Gelişmenin ardından adaylar " 140 puan için kaç net yapmak gerekir? YKS barajı geçmek için kaç net gerekli?" sorularına yanıt arıyor. Peki, YKS 140 puan barajı için kaç net yapılmalı? İşte detaylar ...

Haber Merkezi 10 Ağustos 2021, 22:53 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2021, 23:16 Yeni Şafak