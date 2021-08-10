140 puan için kaç net yapmak gerekir? YKS barajı geçmek için kaç net gerekli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS baraj puanı ile ilgili önemli değişikliği sosyal medya hesabından duyurdu.
- "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.
- Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.
- Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
YKS BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardır.
Aşağıdaki linkten taban tavan puanlarına ulaşabilirsiniz.
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YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor. İkinci ek yerleştirme için henüz tarih verilmedi.