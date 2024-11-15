Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları geçtiğimiz haftalarda ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar gözlerini tercih erkanına çevirmişti. MEB tarafından yayımlanan 20 bin öğretmen ataması takvimiyle birlikte, atama tercihlerinin hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. Atamalar ise tercihler dikkate alınarak sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki, 2024 sözleşmeli 20 bin öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitecek, nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 öğretmenlik atama takvimi sonrasında, 20 bin öğretmen alımı için tercihler başladı.

Buna göre; Adayların atama tercihleri 14-20 Kasım tarihlerinde alınacak.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Tercih süreci için heyecanlı bekleyiş devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Tekin, tercih başvuru sürecinin 20 Kasım'da sona ereceğini hatırlattı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

ATAMA SONUÇLARI 23 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atama tercihlerinin 14 Kasım'da başlayacağını ve sonuçların da 23 Kasım'da açıklanacağını ifade etti.







