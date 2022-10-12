KPSS DHBT sınavı ne zaman 2022?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için başvuru süreci devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katıldığı KPSS DHBT sınavı tarihi merak ediliyor.

KPSS DHBT NE ZAMAN 2022?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak.

KPSS DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

KPSS DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuru ücreti 115 TL olarak belirlendi. Ödeme yapılacak yerler şu şekilde:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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