Özgün KPSS DHBT sınavı ne zaman 2022?
ÖZGÜN HABERLER

KPSS DHBT sınavı ne zaman 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılma zorunluluğu bulunuyor. ÖSYM tarafından yapılacak 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları devam ediyor. Adaylar, KPSS DHBT başvurusuna ilişkin detayları araştırıyor. Peki, DHBT sınavı ne zaman? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 DHBT SINAV TARİHİ: KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS DHBT 2022

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için başvuru süreci devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katıldığı KPSS DHBT sınavı tarihi merak ediliyor.

KPSS DHBT NE ZAMAN 2022?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak.

KPSS DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

KPSS DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuru ücreti 115 TL olarak belirlendi. Ödeme yapılacak yerler şu şekilde:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS DHBT başvuruları başladı! İşte ÖSYM DHBT başvuru ve sınav tarihi 2022
ÖZGÜN
KPSS DHBT başvuruları başladı! İşte ÖSYM DHBT başvuru ve sınav tarihi 2022
20 artçı deprem

20 artçı deprem

​Osmaniye beşik gibi.
Dünyada ilk ve tek

Dünyada ilk ve tek

​Yedi asırlık camide kullanıldı
Avrupa kendi ipini çekti

​Birbirlerine girdiler: Rakamlar tehlikeli seviyede.

Rusya'da Facebook, Whatsapp, Instagram kullanan yandı.

​Avrupa'nın kapısında yatan Anastasiadis'den Batı'ya komik suçlama.

​İşte dehşete düşüren o görüntüler.

​Tam iki bin yıllık: Dünyanın en önemli buluşları arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.