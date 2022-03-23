2022 İlk iftar ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana ilk iftar saatleri

Ramazan ayının başlamasına günler kala ilk oruca ne zaman kalkılacak sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İlk iftar ne zaman? İlk iftar saat kaçta açılacak? İşte il il iftar vakitleri...

İLK ORUÇ NE ZAMAN 2022?

Ramazanayının ilk günü 2 Nisan 2022'dir. İlk oruca 2 Nisan'ı 3 Nisan'a bağlayan gecede kalkılacak.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK 2022?

2 Nisan akşamında ise ilk teravih namazı kılınacak.

İLK SAHUR VE İLK İFTAR NE ZAMAN 2022

2022 Ramazan ayında bizim ülkemizde ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek. Ankara'da ilk sahur 2 Nisan Cumartesi sabahı 04.59'a kadar, ilk iftar ise 19.20'de gerçekleşecek. Ankaralı vatandaşlar bu ramazanda yaklaşık 14 saatlerini oruçlu geçirmiş olacak.

2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İstanbul’da İlk Sahur ve İftar Saat Kaçta?

İstanbul’da ilk gün orucu için 2 Nisan Cumartesi saat 05.12’de niyet edilecek. İstanbul’da ilk oruç ise saat 19.36’da açılacak.

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Ankara’da İlk Sahur ve İftar Saat Kaçta?

Ankara’da ilk sahur 04.59’da yapılacak. Ankara’da iftarın yapılacağı akşam ezanı ise 19.20’de okunacak.

İzmir’de İlk Sahur ve İftar Saat Kaçta?

İzmir’de ilk sahur 05.25’te olacak ve akşam ezanı 19.42’de okunacak.

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SAHURA KALKMAK FARZ MIDIR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

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Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.