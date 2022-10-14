KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu!

ÖSYM 2022 KPSS sonuç tarihleri adayların yakın takibinde. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2022 yılında üç farklı tarihte düzenlendi. 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT ise 2 Ekim 2022 tarihinde yapıldı.

Adayların gözleriyse sonuçlar için ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM tarafından bugün yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavının ardından ÖABT Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları beklenirken, bir yandan da ÖSYM 2022 KPSS lisans sonuç tarihleri merak ediliyor. Peki 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (KPSS Lisans / ÖABT) Sonuçları haberi detayları.

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ÖSYM 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS lisans sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından erişime açılacak.

KPSS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

KPSS sonuçları kaç yıl geçerli olacak?

2022-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2022-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder. 2022-KPSS’ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarını etkilemez. 2020-KPSS’ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların 2022-KPSS Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir. 2022-KPSS sonuçları öğretmen adayları hariç, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. 2021-KPSS’ye giren adaylardan A Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2022-KPSS'ye girebileceklerdir. Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte, B Grubu olarak tanımladığı kadrolar için ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri için tercih yaptığı tarihte tercihte bulundukları kadroların gerektirdiği öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

ÖZGÜN KPSS ortaöğretim geç başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı