2022 pasaport fiyatları

Yurt dışına seyahat gerçekleştirmek isteyenler pasaport sürelerini yenilemeleri gerekmektedir. Peki, 2022 pasaport yenileme ve güncel fiyatları nedir?

PASAPORT YENİLEME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Pasaport yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alınması gerekir. Alo 199 çağrı merkezinden veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alınabilir.

1. https://randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.

sayfasına gidin. 2. Pasaport sayfasına girin.

Pasaport sayfasına girin. 3. Pasaport türünüzü seçin.

Pasaport türünüzü seçin. 4. Ekranda karşınıza gelen bilgileri girin ve ‘Devam Et’ butonuna basın.

Ekranda karşınıza gelen bilgileri girin ve ‘Devam Et’ butonuna basın. 5. Bağlı olduğunuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçin.

Bağlı olduğunuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçin. 6. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.

İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin. 7. İleri butonuna basın. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.

İleri butonuna basın. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin. 8. Kişi seçin ve karşınıza çıkan ekrana HES Kodunuzu yazın ve ileri butonuna basın.

Kişi seçin ve karşınıza çıkan ekrana HES Kodunuzu yazın ve ileri butonuna basın. 9. Kişiyi, randevu tarihi ve saatini seçin ileri butonuna basın.

Kişiyi, randevu tarihi ve saatini seçin ileri butonuna basın. 10. Telefonunuza gelen onay kodunu doğrulama alanına yazın ve ileriye basın.

PASAPORT YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

-Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

-Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

-1 adet biometrik fotoğraf

-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.

-Parmak izi

-18 yaş altı çocuklar için muvafakatname

-Şu an kullanılan pasaport

2022 PASAPORT ÜCRETLERİ

Süre Harç Defter Toplam

6 Ay 309,40 TL 225,00 TL 534,40 TL

1 Yıl 452,30 TL 225,00 TL 677,30 TL

2 Yıl 738,40 TL 225,00 TL 963,40 TL

3 Yıl 1049,00 TL 225,00 TL 1274,00 TL

4-10 Yıl 1478,30 TL 225,00 TL 1703,30 TL

2022 ÖĞRENCİ PASAPORT ÜCRETİ

Öğrenci pasaportu çıkarırken harç bedeli ödenmemektedir. Defter bedeli ödemesi yeterli olacaktır. 2022 yılı itibariyle pasaport defter bedeli 225,00 TL’dir. 25 yaşından büyük öğrenciler ise bordo pasaport harç bedeli ve defter bedeline tabi tutulmaktadır.

PASAPORT ÜCRETİ NEREYE VE NASIL ÖDENİR?

Bordo Pasaport, Yeşil Pasaport veya Gri pasaport başvurusunda bulunacak olan kişiler; Pasaport harç bedeli ve cüzdan bedelini PTT şubelerine, gelir iadesi başkanlığına ait internet sitesi üzerinden kredi kartı ya da banka kartıyla ve Anlaşmalı bankaları aracılığıyla yapabilmektedir.

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Pasaport harç ve defter bedeli ödeme işleminin nasıl yapılabileceği ile ilgili tüm bilgilere bu link üzerinden anlaşmalı bankalar kısmından ulaşabilirsiniz.

PASAPORT TESLİM SÜRESİ

Pasaport teslim süresi belirli şehir merkezlerine 1 iş günü içerisinde ilçe merkezlerine ise en fazla 4 iş günü içerisinde teslim edilmektedir. Pasaportlar başvuran kişinin belirttiği adrese PTT aracılığıyla teslim edilmektedir.

** Yukarıda yer alan yazı bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Pasaport ihtiyacı olanlar 02 Nisan 2018 tarihi itibariyle İlçe Nüfus Müdürlüklerinde veya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden randevu alınarak bizzat yapılabilmektedir.