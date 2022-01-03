Polis memuru maaşları belli oldu! 2022'de polis maaşı ne kadar? 2022 polis maaşları belli oldu. Beştepe'de gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 memur maaş zamlarını açıkladı. Polis maaşları ne kadar oldu? sorusu yanıt buldu. Polislik mesleğini sürdüren ve polis olmak isteyen milyonlarca vatandaş yeni yılda polis maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyordu. Peki, 2022 polis memuru maaşı ne kadar oldu? İşte yeni yılda polislere verilecek maaş miktarı haberimizde...

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