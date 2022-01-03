Polis memuru maaşları belli oldu! 2022'de polis maaşı ne kadar?

Ocak ayında gerçekleştirilen emekli ve memur zammı sonrası milyonlarca vatandaş yeni maaşlarıyla ilgili detayları merak ederken şimdiden "2022 yeni Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları merak ediliyordu. Son dakika bilgisi ile 2022 yılında polislere verilecek zamlı maaş miktarı belli oldu.
2022 MEMURA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesinde ekonomi yer aldı.
Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;
*Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.
*Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5’a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir.
*Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur.
2022 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Açıklanan 2022 memur zammı oranlarına göre Polis maaşları belli oldu.
2022 yılında Polis memuru (8/1) unvan derecesine sahip maaşı 7465 TL'den 9515 TL'ye yükseldi.