Memur maaş zammı, Haziran ayının gelmesiyle öne çıkan konulardan biri. Memur zammı 2023 son dakika haberleri, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Memur maaşı Temmuz zammı için enflasyon oranları ile zam tablosu şekillenmeye başladı. 2023 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına yapılacak zamlar da belirleyici olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseleceğini belirtmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla da Temmuz zammı belli olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu.

KAMU İŞÇİLERİNE YÜZDE 45 ZAM!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemin menfaatlerini ve vicdanımı bir kenara koymadan hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024'te alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor.

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz."

MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?

Memur maaşlarına Temmuz ayında ek zam yapılacak. Memur maaş zammı enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek.

MEMUR ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu.

Memur ve emekli maaşlarında şimdiye kadar yüzde 6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.







