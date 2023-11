The Simpson dizisinde yer alan bölümler günümüzde bir bir ortaya çıkıyor. Donald Trump'ın başkanlığı, Kovid 19, at eti skandalı, Disney ve Fox'un birleşmesi, denizaltı felaketleri, akıllı saatler ve London's Shard Simpsonlar’ın doğru tahminleri arasında. Birçok sahnenin yaşanmasını ardından dizinin yeni kehaneti ortaya çıktı. Simpsonlar’ın 2024 kehaneti tüyleri diken diken etti. İşte 2024 yılında yaşanması beklenen olaylar...

Özellikle son zamanlarda artan aşırı sıcaklar sebebiyle The Simpson'sun 2024 kehanetleri arasında aşırı sıcaklardan eve kapanmaların yaşanabileceği iddia ediliyor. İşte Simpson 2024 kehanetleri

"The Simpsons," Springfield adlı kurgusal bir şehirde yaşayan Simpson ailesi etrafında döner. Aile üyeleri Homer Simpson (baba), Marge Simpson (anne), Bart Simpson (erkek çocuk), Lisa Simpson (kız çocuk) ve Maggie Simpson (bebek) şeklindedir.

Dizi, toplumun farklı yönlerini, pop kültürünü, politikayı ve daha birçok konuyu hiciv ve mizah ile ele alır. "The Simpsons," uzun ömürlü bir dizi olarak tanınır ve 2022 yılında hala yayınlanmaya devam etmektedir. Dizi, toplamda çok sayıda bölüm ve televizyon ödülü kazandı ve geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilen bir klasik haline geldi.

Dizi, aile yaşamını ve toplumsal konuları esprili bir şekilde ele alırken, birçok karakteri ve yerel dünyayı da zenginleştirir. Dizi, kara mizah, ironi ve taşlama türlerini kullanarak popüler kültüre ve güncel olaylara eleştirel bir bakış sunar. "The Simpsons," televizyonun en ikonik ve etkili animasyon serilerinden biri olarak kabul edilir.

The Simpsons," uzun bir süre boyunca bazı olayları ve gelişmeleri öngördüğüne dair iddialarla ünlüdür. Bu iddiaların birçoğu tesadüfi benzerliklerden kaynaklanıyor olabilir, ancak bazıları oldukça çarpıcı görünmektedir. İşte bazı "The Simpsons" bölümlerinde yer alan kehanetlere örnekler:

Trump'ın Başkanlık Kehaneti: "The Simpsons" 2000 yılında "Bart to the Future" adlı bir bölümde, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olacağını öngördü. Bu bölümde, Bart'ın bir vizyonu sırasında Amerika'yı başkan olarak görmesiyle bu olay işlenir. Donald Trump 2016'da gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildi.