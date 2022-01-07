Özgün 28 Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM polis alımı sonuçları
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28. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM polis alımı sonuçları

Ön başvuru süreci 27 Aralık'ta başlayan POMEM alımları için başvuru süreci bugün sona eriyor. Başvurusunu tamamlayan adaylar POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, 28. dönem POMEM alımları ne zaman açıklanacak? EGM polis alımları için sonuç tarihi belli mi? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
28. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM polis alımı sonuçları
pomem

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 28.Dönem için alınacak olan öğrenci adayı başvuru süreci 7 Ocak Salı günü tamamlanacak. İşlemlerini henüz bitirmemiş olanlar başvurularını yaparken tamamlayan adaylar ise "POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih henüz duyurulmadı ancak https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan açıklamada “Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.” denildi.

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak öğrenci adayları için 27 Aralık'ta başlayan ön başvuru süreci 7 Ocak Cuma saat 23.59'da bitecek.

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