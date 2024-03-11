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Bir aylık oruç parası ne kadar? Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli?

Oruç fidyesi, Ramazan ayında oruç tutmak için herhangi bir mazereti olmayan, oruç tutamayan Müslümanların ödemesi gereken bir bedeldir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yaklaşan Ramazan ayı öncesi oruç tutamayanlar için bir günlük oruç kefaretinin miktarını belirledi. Peki günlük oruç fidyesi ne kadar? 30 gün oruç tutmayan ne kadar fidye verir?

14:11 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli 2024? Oruç fidyesi ne kadar?
Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli 2024? Oruç fidyesi ne kadar?

2024 Ramazan ayı 11 Mart itibariyle başladı. Oruç ibadetini yerine getiremeyecek olanlar, 30 gün oruç tutmayanın ödeyeceği fidye miktarı merak ediliyor. Peki 2024 yılı oruç fidyesi ne kadar? 30 gün oruç tutmayan ne kadar fidye verir?

Oruç fidyesini kimler verir?

Kur’ân-ı Kerîm’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (el-Bakara,2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, 3/100; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/37-39).

30 gün oruç tutmayan ne kadar fidye öder?

Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir (el-Bakara, 2/184; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı fitre fiyatını 130 TL olarak belirledi. Fitre aynı zamanda fidye miktarı olarak da ödenir. Bir gün oruç tutmamanın kefareti 130 TL olarak belirtilmiştir. 30 gün boyunca oruç tutamayacak olanların ise 3 bin 900 TL olarak ödemeleri gerekmektedir.

Oruç fidyesi nasıl ödenir?

Oruç fidyesinin tutarı, fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah’tan bağışlanmalarını isterler.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîler'e göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî’, 2/105; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124). Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nâfile bağış/sadaka sayılır.

Oruç fidyeleri ne zaman verilir?

Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan’ın içinde veya sonunda verilebilir. Geçmiş Ramazan’dan oruç fidyesi borcu olan kişiler bu fidyeleri diledikleri bir vakitte ödeyebilir, bunun için bir sonraki Ramazan ayını beklemelerine gerek yoktur.


#oruç fidyesi
#bir aylık oruç parası
#ramazan
1 saat önce
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