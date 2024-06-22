2 yıl önce 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılmış, düzenlemeden polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri yararlanmıştı. Bu detayların ardından pek çok kamu personeli ise 3600 ek gösterge detaylarına odaklanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE MECLİS GÜNDEMİNDE!

3600 ek gösterge konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı. Konya milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge konusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın seçim sonrasında TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.







