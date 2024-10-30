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Aradığınız kişiye ulaşılamıyorsa alan kodunu kontrol edin! İşte 81 ilin telefon (alan) kodları

Aradığınız kişiye ulaşılamıyorsa alan kodunu kontrol edin! İşte 81 ilin telefon (alan) kodları

15:5830/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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81 ilin telefon alan kodları
81 ilin telefon alan kodları

Türkiye'nin dört bir yanındaki illerin telefon alan kodları, iletişimi kolaylaştırmak amacıyla güncellendi. Her il için belirlenen kodlar, şehirler arası telefon görüşmelerinde doğru bağlantı sağlamak için büyük önem taşıyor. Örneğin, İstanbul Anadolu Yakası telefon kodu 0216, İstanbul Avrupa Yakası telefon kodu 212'dir. İzmir telefon kodu 232'dir. Ankara'nın ise 312'dir. Peki, hangi ilin telefon kodu kaçtır? İşte 81 ilin alan kodlarıyla ilgili detaylar ve hangi kodun hangi ile ait olduğu hakkında bilgilere ulaşabileceğiniz kapsamlı liste! İletişim dünyasında yerinizi almak için haberi kaçırmayın!

Türkiye genelindeki 81 il için telefon alan kodları, iletişimdeki karmaşayı önlemek amacıyla derlendi. Şehirler arası görüşmelerde kullanılacak olan bu kodlar, doğru bağlantı için hayati öneme sahip. Hangi il için hangi kodun geçerli olduğunu öğrenmek için haberimizi okuyun ve güncel listeye erişin!

81 İLİN TELEFON (ALAN) KODLARI LİSTESİ

Türkiye'deki 81 ilin telefon alan kodları, şehirler arası iletişimde önemli bir rol oynar. Bu kodlar, her ilin benzersiz numarası ile doğru bağlantı kurmayı sağlar. Telefon görüşmeleri yaparken hangi alan kodunun hangi ile ait olduğunu bilmek, iletişiminizi daha kolay ve etkili hale getirir. 81 ilin alan kodları listesi, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgileri sunarak, iletişim sürecini hızlandırır ve doğru aramaları yapma imkanı tanır.

Adana Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
u 322'dir.

Adıyaman Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye Afyon Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
272tür.

Ağrı Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
472'tür.

Amasya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
358'dir.

Ankara Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
312'dir.

Antalya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
242'dir.

Artvin Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
466'dır.

Aydın Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
256'dır.

Balıkesir Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Bilecik Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
228'dir.

Bingöl Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
426'dır.

Bitlis Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
434'dür.

Bolu Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
374'tür.

Burdur Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
248'dir.

Bursa Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
224'dır.

Çanakkale Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Çankırı Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Çorum Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
364'dür.

Denizli Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
258'dir.

Diyarbakır Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Edirne Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
284'dir.

Elazığ Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
424'tür.

Erzincan Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
446'dır.

Erzurum Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
442'dir.

Eskişehir Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Gaziantep Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Giresun Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
454'dür.

Gümüşhane Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Hakkari Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
438'dir.

Hatay Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
326'dir.

Isparta Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
246'dir.

İçel Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
324'dür.

İstanbul Anadolu Yakası Telefon (Alan) Kodu Kaç?

İstanbul Avrupa Yakası Telefon (Alan) Kodu Kaç?

İzmir Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
232'dir.

Kars Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
474'dür.

Kastamonu Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kayseri Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
352'dir.

Kırklareli Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kırşehir Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kocaeli Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
262'dir.

Konya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
332'dir.

Kütahya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
274'tür.

Malatya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
422'tür.

Manisa Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
236'dır.

Kahramanmaraş Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Mardin Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
482'dir.

Muğla Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
252'dir.

Muş Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
436'dır.

Nevşehir Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Niğde Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
388'dir.

Ordu Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
452'dir.

Rize Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
464'dür.

Sakarya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
264'tür.

Samsun Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
362'dir.

Siirt Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
484'dür.

Sinop Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
368'dir.

Sivas Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
346'dır.

Tekirdağ Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Tokat Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
356'dır.

Trabzon Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
462'dir.

Tunceli Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
428'dir.

Şanlıurfa Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Uşak Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
276'dır.

Van Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
423'dir.

Yozgat Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
226'dır.

Zonguldak Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Aksaray Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
382'dir.

Bayburt Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
458'dir.

Karaman Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
338'dir.

Kırıkkale Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Batman Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
488'dir.

Şırnak Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
486'dır.

Bartın Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
378'dir.

Ardahan Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
478'dir.

Iğdır Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
476'dır.

Yalova Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
226'dır.

Karabük Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kilis Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
348'dir.

Osmaniye Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Düzce Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye
380'dir.

Şehirlerin Telefon Kodları

Telefon kodları
, uluslararası iletişimde de önemlidir. Uluslararası telefon aramalarında, ülke kodu ve ardından şehir kodu kullanılarak belirli bir şehre veya bölgeye arama yapılabilir. Bu sayede, telefon aramaları doğru şekilde yönlendirilir ve iletişim sağlanır.
Şehirlerin
telefon kodları
, telekomünikasyon altyapısının düzenlenmesi ve yönetilmesi için önemlidir. Bu kodlar, şehirler arası iletişimi kolaylaştırır ve düzenlerken, telefon numaralarının herhangi bir karışıklık olmadan belirli bir şehre veya bölgeye yönlendirilmesini sağlar.

Sonuç olarak, şehirlerin telefon kodları, ulusal ve uluslararası iletişimi düzenlemek ve yönlendirmek için belirlenmiş numara kodlarıdır. Bu kodlar, telekomünikasyon altyapısının düzenlenmesi ve yönetilmesinde önemli bir rol oynar.



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