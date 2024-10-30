Türkiye genelindeki 81 il için telefon alan kodları, iletişimdeki karmaşayı önlemek amacıyla derlendi. Şehirler arası görüşmelerde kullanılacak olan bu kodlar, doğru bağlantı için hayati öneme sahip. Hangi il için hangi kodun geçerli olduğunu öğrenmek için haberimizi okuyun ve güncel listeye erişin!

81 İLİN TELEFON (ALAN) KODLARI LİSTESİ

Türkiye'deki 81 ilin telefon alan kodları, şehirler arası iletişimde önemli bir rol oynar. Bu kodlar, her ilin benzersiz numarası ile doğru bağlantı kurmayı sağlar. Telefon görüşmeleri yaparken hangi alan kodunun hangi ile ait olduğunu bilmek, iletişiminizi daha kolay ve etkili hale getirir. 81 ilin alan kodları listesi, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgileri sunarak, iletişim sürecini hızlandırır ve doğru aramaları yapma imkanı tanır.

Adana Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye Adana Telefon (Alan) Kod u 322'dir.

Adıyaman Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Türkiye Afyon Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Ağrı Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Amasya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Ankara Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Antalya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Artvin Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Aydın Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Balıkesir Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Bilecik Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Bingöl Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Bitlis Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Bolu Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Burdur Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Bursa Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Çanakkale Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Çankırı Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Çorum Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Denizli Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Diyarbakır Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Edirne Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Elazığ Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Erzincan Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Erzurum Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Eskişehir Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Gaziantep Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Giresun Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Gümüşhane Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Hakkari Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Hatay Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Isparta Telefon (Alan) Kodu Kaç?

İçel Telefon (Alan) Kodu Kaç?

İstanbul Anadolu Yakası Telefon (Alan) Kodu Kaç?

İstanbul Avrupa Yakası Telefon (Alan) Kodu Kaç?

İzmir Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kars Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kastamonu Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kayseri Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kırklareli Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kırşehir Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kocaeli Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Konya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kütahya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Malatya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Manisa Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kahramanmaraş Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Mardin Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Muğla Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Muş Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Nevşehir Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Niğde Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Ordu Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Rize Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Sakarya Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Samsun Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Siirt Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Sinop Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Sivas Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Tekirdağ Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Tokat Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Trabzon Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Tunceli Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Şanlıurfa Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Uşak Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Van Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Yozgat Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Zonguldak Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Aksaray Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Bayburt Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Karaman Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kırıkkale Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Batman Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Şırnak Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Bartın Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Ardahan Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Iğdır Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Yalova Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Karabük Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Kilis Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Osmaniye Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Düzce Telefon (Alan) Kodu Kaç?

Şehirlerin Telefon Kodları

Telefon kodları , uluslararası iletişimde de önemlidir. Uluslararası telefon aramalarında, ülke kodu ve ardından şehir kodu kullanılarak belirli bir şehre veya bölgeye arama yapılabilir. Bu sayede, telefon aramaları doğru şekilde yönlendirilir ve iletişim sağlanır.

Şehirlerin telefon kodları , telekomünikasyon altyapısının düzenlenmesi ve yönetilmesi için önemlidir. Bu kodlar, şehirler arası iletişimi kolaylaştırır ve düzenlerken, telefon numaralarının herhangi bir karışıklık olmadan belirli bir şehre veya bölgeye yönlendirilmesini sağlar.

Sonuç olarak, şehirlerin telefon kodları, ulusal ve uluslararası iletişimi düzenlemek ve yönlendirmek için belirlenmiş numara kodlarıdır. Bu kodlar, telekomünikasyon altyapısının düzenlenmesi ve yönetilmesinde önemli bir rol oynar.







