Türkiye’nin her bir ilinin kendine özgü plaka kodları, sürücüler ve seyahat severler için önemli bir bilgi kaynağıdır.

81 il plaka kodları listesi,

araç tescil işlemlerinden, trafik düzenlemelerine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Örneğin,

İstanbul’un plaka kodu

34, Ankara’nın 06 ve İzmir’in 35 olması, bu şehirlerin tanınmasında büyük rol oynamaktadır.

Plaka kodları

, seyahat planlaması yaparken veya yeni bir şehir keşfederken, hangi ilin nerede olduğunu anlamanızı kolaylaştırır. Türkiye'nin

plaka