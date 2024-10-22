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Hangi plaka hangi ile ait? 1'den 81'e kadar il il Türkiye'deki tüm araç plakalarının listesi

Hangi plaka hangi ile ait? 1'den 81'e kadar il il Türkiye'deki tüm araç plakalarının listesi

10:3522/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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81 il plaka kodları
81 il plaka kodları

Türkiye’nin plaka kodları, her ilimizin kendine özgü numarası ile tanınmasını sağlar. 81 il plaka kodları listesi, sürücüler için önemli bir rehber niteliğindedir. Örneğin, İstanbul'un plaka kodu 34, Ankara'nın ise 06'dır. Bu kodlar, araçların kayıt işlemlerinde ve trafik yönetiminde büyük kolaylık sağlar. Plaka kodları Türkiye’nin coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinmek için de kullanışlıdır. 81 il plaka kodları ile Türkiye’nin dört bir yanını keşfetmek artık daha kolay! Peki, hangi ilin plaka kodu kaçtır? İşte 81 ilin plaka kodu numaraları haberimizde.

Her ilimizin
plaka kodu
, o şehrin kimliğinin bir parçasıdır. 81 il plaka kodları listesi, araç sahipleri ve seyahatseverler için önemli bir kaynaktır. Örneğin, İzmir'in
plaka kodu
35, Bursa'nın
plaka kodu
ise 16'dır. Bu
plaka kodları
, sadece araçların tescilinde değil, aynı zamanda trafikte kimlik belirlemede de önemli rol oynar.
Türkiye'nin plaka kodları
sayesinde, hangi ilin nerede olduğunu kolaylıkla öğrenebilir, seyahat planlarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Tüm
plaka kodları
ile Türkiye’yi daha yakından tanıyın!

81 İLİN PLAKA KODLARI LİSTESİ

Türkiye’nin her bir ilinin kendine özgü plaka kodları, sürücüler ve seyahat severler için önemli bir bilgi kaynağıdır.
81 il plaka kodları listesi,
araç tescil işlemlerinden, trafik düzenlemelerine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Örneğin,
İstanbul’un plaka kodu
34, Ankara’nın 06 ve İzmir’in 35 olması, bu şehirlerin tanınmasında büyük rol oynamaktadır.
Plaka kodları
, seyahat planlaması yaparken veya yeni bir şehir keşfederken, hangi ilin nerede olduğunu anlamanızı kolaylaştırır. Türkiye'nin
plaka
kodlarını öğrenerek, ülkenizi daha iyi tanıyabilir ve gezilerinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Tüm plaka kodlarını görmek için detaylı listeye göz atmayı unutmayın!

Adana Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
01'dir.

Adıyaman Plaka Kodu Kaç?

Türkiye

Türkiye Afyon Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
03'tür.

Ağrı Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
04'tür.

Amasya Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
05'dir.

Ankara Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
06'dir.

Antalya Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
07'dir.

Artvin Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
08'dir.

Aydın Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
09'dur.

Balıkesir Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
10'dur.

Bilecik Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
11'dir.

Bingöl Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
12'dir.

Bitlis Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
13'dür.

Bolu Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
14'tür.

Burdur Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
15'dir.

Bursa Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
16'dır.

Çanakkale Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
17'dir.

Çankırı Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
18'dir.

Çorum Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
19'dur.

Denizli Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
20'dir.

Diyarbakır Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
21'dir.

Edirne Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
22'dir.

Elazığ Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
23'tür.

Erzincan Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
24'tür.

Erzurum Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
25'dir.

Eskişehir Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
26'dır.

Gaziantep Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
27'dir.

Giresun Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
28'dir.

Gümüşhane Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
29'dur.

Hakkari Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
30'dur.

Hatay Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
31'dir.

Isparta Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
32'dir.

İçel Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
33'dür.

İstanbul Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
34'dür.

İzmir Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
35'tir.

Kars Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
36'dır.

Kastamonu Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
37'dir.

Kayseri Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
38'dir.

Kırklareli Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
39'dur.

Kırşehir Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
40'dır.

Kocaeli Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
41'dir.

Konya Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
42'dir.

Kütahya Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
43'tür.

Malatya Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
44'tür.

Manisa Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
45'dir.

Kahramanmaraş Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
46'dir.

Mardin Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
47'dir.

Muğla Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
48'dir.

Muş Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
49'dur.

Nevşehir Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
50'dir.

Niğde Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
51'dir.

Ordu Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
52'dir.

Rize Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
53'dür.

Sakarya Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
54'tür.

Samsun Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
55'dir.

Siirt Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
56'dır.

Sinop Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
57'dir.

Sivas Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
58'dir.

Tekirdağ Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
59'dur.

Tokat Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
60'dır.

Trabzon Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
61'dir.

Tunceli Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
62'dir.

Şanlıurfa Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
63'dür.

Uşak Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
64'dür.

Van Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
65'dir.

Yozgat Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
66'dır.

Zonguldak Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
67'dir.

Aksaray Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
68'dir.

Bayburt Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
69'dur.

Karaman Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
70'dir.

Kırıkkale Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
71'dir.

Batman Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
72'dir.

Şırnak Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
73'dür.

Bartın Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
74'dür.

Ardahan Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
75'dir.

Iğdır Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
76'dır.

Yalova Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
77'dir.

Karabük Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
78'dir.

Kilis Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
79'dur.

Osmaniye Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
80'dir.

Düzce Plaka Kodu Kaç?

Türkiye
81'dir.

Türkiye İl Plakaları

Ülkemizde standart plakaların yanı sıra 9 çeşit özel plaka türü bulunmaktadır. 9 çeşit plaka çeşidi şu şekildedir;

Özel araç plakası

Özel plaka vergisini ödeyen araç sahipleri kullanabilir.

Resmi araç plakası

Ambulans ve itfaiye gibi devlet hizmetindeki araçların kullandığı plakalardır.

Bedensel engelli araç plakası

Bedensel engelli vatandaşların kullanabildiği plakalardır.

Cumhurbaşkanlığı makam aracı plakası

Cumhurbaşkanlığı protokol araçlarında kullanılan plaka türüdür.

Cumhurbaşkanlığı üst düzey yönetici plakaları

Cumhurbaşkanlığında üst düzey yöneticilerin kullandığı araçlarda kullanılan plakalardır.

Büyükelçilik resmi hizmet araç plakaları

Ülkemizde faaliyet gösteren büyükelçilerin araçlarında kullanılan plakalardır.

Emniyet araçları plakaları

Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetinde yer alan araçların plakalarıdır.

Sarı Plaka

Tescili henüz olmamış araçların trafiğe çıkması için kullanılır.

Rektör, Emniyet ve Kaymakam Plakaları

İllerde bulunan yöneticiler tarafından kullanılan araçlarda kullanılır.

Araba Plakası Nedir?

Araba plakası, bir aracın kimliğini belirleyen ve genellikle aracın ön ve arka kısmında bulunan metal veya plastik levhadır. Plaka, araç tescilini gösterir ve her ülke veya bölgede farklı format ve kodlama sistemleriyle düzenlenir. Genellikle, plakada yer alan rakamlar ve harfler aracın kayıtlı olduğu il veya bölgeyi, kayıt numarasını ve bazen araç tipini belirtir.

TÜRKİYE'DE PLAKA STANDARDI

Türkiye'de, daha önceleri motorlu taşıt sayısı azlığının da etkisiyle yaygın bir düzenlemesi olmayan taşıt plaka kodları, ilk iki hanesi 27 Eylül 1962 yılında yayınlanan yönetmelik uyarınca il isimlerinin alfabetik olarak sıralanmasıyla meydana getirildi. ve yeni tarz plakalar Kasım 1962'den itibaren taşıtlara takılmaya başlandı.

Karayoluna çıkan her aracın trafik denetimi, hukuki ve cezai sorumluluğu olduğu için 'tescil plakası' adı verilen plakalar belli standart ölçülerde aracın önü ve arkasına takılmak zorunda. Türkiye'de son yapılan düzenlemelerle; özel araç plakası, resmi araç plakası, özel kişi araç plakası üst başlıkları altında trafikteki araçlar 18 ayrı plaka çeşidi ile tanınacak şekilde seyredebiliyor.



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