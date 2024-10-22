Türkiye’nin plaka kodları, her ilimizin kendine özgü numarası ile tanınmasını sağlar. 81 il plaka kodları listesi, sürücüler için önemli bir rehber niteliğindedir. Örneğin, İstanbul'un plaka kodu 34, Ankara'nın ise 06'dır. Bu kodlar, araçların kayıt işlemlerinde ve trafik yönetiminde büyük kolaylık sağlar. Plaka kodları Türkiye’nin coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinmek için de kullanışlıdır. 81 il plaka kodları ile Türkiye’nin dört bir yanını keşfetmek artık daha kolay! Peki, hangi ilin plaka kodu kaçtır? İşte 81 ilin plaka kodu numaraları haberimizde.
81 İLİN PLAKA KODLARI LİSTESİ
Adana Plaka Kodu Kaç?
Adıyaman Plaka Kodu Kaç?
Türkiye Afyon Plaka Kodu Kaç?
Ağrı Plaka Kodu Kaç?
Amasya Plaka Kodu Kaç?
Ankara Plaka Kodu Kaç?
Antalya Plaka Kodu Kaç?
Artvin Plaka Kodu Kaç?
Aydın Plaka Kodu Kaç?
Balıkesir Plaka Kodu Kaç?
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Bolu Plaka Kodu Kaç?
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Çankırı Plaka Kodu Kaç?
Çorum Plaka Kodu Kaç?
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Diyarbakır Plaka Kodu Kaç?
Edirne Plaka Kodu Kaç?
Elazığ Plaka Kodu Kaç?
Erzincan Plaka Kodu Kaç?
Erzurum Plaka Kodu Kaç?
Eskişehir Plaka Kodu Kaç?
Gaziantep Plaka Kodu Kaç?
Giresun Plaka Kodu Kaç?
Gümüşhane Plaka Kodu Kaç?
Hakkari Plaka Kodu Kaç?
Hatay Plaka Kodu Kaç?
Isparta Plaka Kodu Kaç?
İçel Plaka Kodu Kaç?
İstanbul Plaka Kodu Kaç?
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Kars Plaka Kodu Kaç?
Kastamonu Plaka Kodu Kaç?
Kayseri Plaka Kodu Kaç?
Kırklareli Plaka Kodu Kaç?
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Düzce Plaka Kodu Kaç?
Türkiye İl Plakaları
Ülkemizde standart plakaların yanı sıra 9 çeşit özel plaka türü bulunmaktadır. 9 çeşit plaka çeşidi şu şekildedir;
Özel araç plakası
Özel plaka vergisini ödeyen araç sahipleri kullanabilir.
Resmi araç plakası
Ambulans ve itfaiye gibi devlet hizmetindeki araçların kullandığı plakalardır.
Bedensel engelli araç plakası
Bedensel engelli vatandaşların kullanabildiği plakalardır.
Cumhurbaşkanlığı makam aracı plakası
Cumhurbaşkanlığı protokol araçlarında kullanılan plaka türüdür.
Cumhurbaşkanlığı üst düzey yönetici plakaları
Cumhurbaşkanlığında üst düzey yöneticilerin kullandığı araçlarda kullanılan plakalardır.
Büyükelçilik resmi hizmet araç plakaları
Ülkemizde faaliyet gösteren büyükelçilerin araçlarında kullanılan plakalardır.
Emniyet araçları plakaları
Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetinde yer alan araçların plakalarıdır.
Sarı Plaka
Tescili henüz olmamış araçların trafiğe çıkması için kullanılır.
Rektör, Emniyet ve Kaymakam Plakaları
İllerde bulunan yöneticiler tarafından kullanılan araçlarda kullanılır.
Araba Plakası Nedir?
Araba plakası, bir aracın kimliğini belirleyen ve genellikle aracın ön ve arka kısmında bulunan metal veya plastik levhadır. Plaka, araç tescilini gösterir ve her ülke veya bölgede farklı format ve kodlama sistemleriyle düzenlenir. Genellikle, plakada yer alan rakamlar ve harfler aracın kayıtlı olduğu il veya bölgeyi, kayıt numarasını ve bazen araç tipini belirtir.
TÜRKİYE'DE PLAKA STANDARDI
Türkiye'de, daha önceleri motorlu taşıt sayısı azlığının da etkisiyle yaygın bir düzenlemesi olmayan taşıt plaka kodları, ilk iki hanesi 27 Eylül 1962 yılında yayınlanan yönetmelik uyarınca il isimlerinin alfabetik olarak sıralanmasıyla meydana getirildi. ve yeni tarz plakalar Kasım 1962'den itibaren taşıtlara takılmaya başlandı.
Karayoluna çıkan her aracın trafik denetimi, hukuki ve cezai sorumluluğu olduğu için 'tescil plakası' adı verilen plakalar belli standart ölçülerde aracın önü ve arkasına takılmak zorunda. Türkiye'de son yapılan düzenlemelerle; özel araç plakası, resmi araç plakası, özel kişi araç plakası üst başlıkları altında trafikteki araçlar 18 ayrı plaka çeşidi ile tanınacak şekilde seyredebiliyor.