A, A+, A++, B, C, D enerji sınıfı ne demek, aralarındaki fark nedir?

A, A+, A++, B, C ve D gibi harflerle gösterilen enerji sınıfı dereceleri, cihazların ne kadar verimli olduğunu gösterir. Enerji sınıflandırması sadece bir cihazın verimliliğini değil, aynı zamanda diğer özelliklerini de dikkate almada yardımcı olmalıdır. Enerji sınıfları hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ENERJİ SINIFI NEDİR?

Enerji sınıfı, elektronik bir aleti enerji verimliliği konusunda kategorize edip sıralayan bir ölçeklendirme biçimidir. Eski gösterge çizelgesi, en verimli sınıf olan A+++ etiketinden başlayarak A++, A+, A, B, C ve en verimsiz olan D sınıfı etiketine doğru sıralanmaktaydı. Ancak 2021 yılında bu çizelgede değişikliğe gidildi.

Bu değişiklik ile üretici markaların çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu teknolojik ürünler geliştirmeye yönlendirilmesi amaçlandı. Yeni çizelgede, 2021 yılı itibarıyla verimliliği en yüksek enerji etiketi A sınıfı olmuştur. A sınıfının ardından ise B, C, D, E, F ve G gelir. Enerji Etiketlerinin Anlamları Enerji etiketleri, elektrik ile çalışan bazı cihazların Avrupa Birliği Standartları’na uygunluk bazında sıralanmasını sağlar. 2021 yılı mart ayında yapılan son düzenleme ile buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri, fırınlar, televizyonlar, ekranlar için yeni enerji etiketlerinin kullanımına geçilmiştir.





Bu etiketlere bakarak, satın almayı planladığınız ürünün ne kadar elektrik harcadığını kolayca öğrenebilirsiniz. Böylece elektrik faturasını ne kadar etkileyeceği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

A, A+, A++, B, C, D ENERJİ SINIFI NE DEMEK, ARALARINDAKİ FARK NEDİR?

A, A+, A++ ENERJİ SINIFI

En yüksek verimliliğe sahip enerji sınıfı, A enerji sınıfıdır. Bu etikete sahip cihazların enerji verimlilik endeksleri, 41’e eşit veya altındadır. Ev ve iş yerlerinde A sınıfı enerji etiketine sahip cihazlar kullanmayı tercih ederek ciddi oranda tasarruf yapabilirsiniz.

B ENERJİ SINIFI

B enerji sınıfı, 51 ile 41 arasında indeks değerine sahip cihazlar için kullanılır. A sınıfı kadar verimli olmasa da elektrik tasarrufu sağlamada etkili cihazların dahil edildiği enerji verimliliği sınıfıdır.

C ENERJİ SINIFI

Enerji tasarrufu sağlama potansiyeli yüksek üçüncü en iyi grup, C enerji sınıfı etiketine sahip cihazlardır. Bu enerji sınıfında yer alan ürünler, orta düzeyde nitelendirilebilecek şekilde elektrik tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Maksimum indeks değerleri ise 64’tür.

D ENERJİ SINIFI

D enerji sınıfı, ortalama altı enerji verimliliğine sahip cihazlara verilen sınıflandırmadır. İndeks değerleri 80 ve altı değere sahiptir. Bu sınıfta yer alan cihazların kullanımı, aylık elektrik tüketimini ciddi anlamda artırabilir.

E ENERJİ SINIFI

E sınıfı, düşük enerji verimliliği sağlayan enerji sınıflarından biridir. İndeks değerleri 100 ve altı seviyedeki cihazlar, bu sınıfta yer alır.

F ENERJİ SINIFI

F enerji sınıfı etiketi, düşük verimliliğe sahip cihazların üzerinde görülür. Elektrik tasarrufu yapmak isteyen kişilerin bu enerji sınıfı etiketine sahip aletleri kullanmaması önerilir. Zira indeks değerleri 125’e kadar çıkabilir.

G ENERJİ SINIFI

İndeks değeri 125’in üstünde olan G, verimliliği en düşük enerji sınıfıdır. Bu enerji sınıfı etiketine sahip elektrikli cihazların harcadığı enerji, faturaları olumsuz yönde etkiler.

HANGİ SINIF ENERJİ NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?

Bunu bir buzdolabı üzerinden örneklemek gerekirse;

A++ enerji sınıfında bir buzdolabı günde 0.5 kw elektrik harcar

A+ enerji sınıfında bir buzdolabı günde 1.1 kw, senede 300 kw enerji harcar

A enerji sınıfında bir buzdolabı günde 1.5 kw elektrik harcar

B sınıfı bir buzdolabı ise günde 1.7 kw elektrik harcar.















