Özgün A101, BİM, ŞOK, Migrosta ekmek satışı yasaklandı mı?
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A101, BİM, ŞOK, Migros'ta ekmek satışı yasaklandı mı?

BİM, Carrefour, A101 marketlerde ekmek satmak yasaklandı mı? Marketlerde ekmek satışı yasak mı? Marketlerden sigara ve ekmek almak isteyen vatandaşlar bu satışın yasak olup olmayacağını araştırıyor. Vatandaşların sıklıkla uğradığı market zincirlerinde ekmek satışının kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Peki, marketlerde ekmek yok mu? BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerde ekmek satmak yasaklandı mı? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
A101, BİM, ŞOK, Migrosta ekmek satışı yasaklandı mı?
marketlerde ekmek

Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? Marketlerden sigara ve ekmek almak isteyen vatandaşlar bu satışın yasak olup olmayacağını araştırıyor. Zincir marketlerde ekmek ve sigara satışlarına ilişkin yeni karar alındı.

A101, BİM, ŞOK, MİGROS'TA EKMEK SATIŞI KALDIRILDI MI?

Küçük esnafı canlandırmaya yönelik atılacak adımı Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken anlattı.

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulanan Bendevi Palandöken, bakkalların yaşadıkları sorunlar ile ilgili çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bakkalların taleplerini karşılamak ve sorunlarını dile getirmek adına çaba sarf ettiklerini söyleyen Palandöken, hükümet ile ilgili yaptıkları çalışmanın ayrıntılarını paylaştı.

Yaptıkları çalışmanın önümüzdeki günlerde Meclis'e gelerek yasalaşacağını ifade eden Palandöken, yapılan düzenleme ile artık zincir marketlerde ekmek ve sigara satılamayacağını söyledi. Palandöken, ekmek ve sigaranın sadece bakkallarda satışı yapılacağını açıkladı.

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