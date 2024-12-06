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ABD'nin Kaliforniya açıklarında 7 şiddetinde deprem: Tsunami uyarısı verildi

ABD'nin Kaliforniya açıklarında 7 şiddetinde deprem: Tsunami uyarısı verildi

10:236/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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ABD depremi
ABD depremi

ABD'de yaşanan deprem tüm dünyanın gündeminde yer aldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde büyük bir deprem meydana geldi. Depremden sonra Kaliforniya ve Oregon eyaletlerinde tsunami uyarısı yapıldı. Peki, ABD depremi kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde meydana geldi? ABD depremi sonrası hasar var mı? İşte Amerika'da yaşanan depreme ilişkin son dakika gelişmeler...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

ABD DEPREMİ NEREDE YAŞANDI?

Gelen ilk bilgilere göre deprem Kaliforniya sahilinden 63 kilometre uzakta gerçekleşti. Deprem ABD saatiyle 18:44:19'da yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü 7.0, derinliğini 0.6 km olarak açıkladı. Depremden sonra irili ufaklı onlarca artçı sarsıntı yaşandı. ​

TSUNAMİ UYARISI

California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı.

Tsunami uyarısı ilerleyen dakikalarda iptal edildi.

BÖLGE ALARMA GEÇTİ

ABD'nin en büyük eyaleti California'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi.

Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.



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