Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı yapacak: Başvurular ne zaman, sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı içinde 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 4–11 Kasım tarihleri arasında alınacak, sınavlar ise 20–21 Aralık 2025’te ÖSYM tarafından yapılacak. İşte sınav ücreti, başvuru koşulları ve eğitim süreciyle ilgili tüm detaylar...





Yargı sistemine 1000 yeni Hakim ve Savcı Yardımcısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla bu yıl da geniş kapsamlı bir alım yapılacağını duyurdu.

Buna göre Bakanlık, 850 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı ve 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacak.





Tunç, yaptığı açıklamada “Bağımsız ve tarafsız yargının etkinliğini artırmak için insan kaynağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemiyle yargının hem niteliğini hem de verimliliğini artırıyoruz.” ifadelerini kullandı.





Başvurular ne zaman yapılacak?

Adaylar, 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için son gün 17 Kasım 2025 olarak belirlendi.





Sınavlar Aralık ayında

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavları, 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından dört ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Sınav merkezleri ise şu illerde olacak: Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya ve Trabzon.





Sınav ücreti ne kadar?

Adayların ödeyeceği sınav ücretleri şu şekilde açıklandı:

Tek sınava katılanlar için 1.300 TL

İki sınava girenler için 1.950 TL

Üç sınava katılanlar için 2.700 TL

Ücret ödemeleri ÖSYM’nin resmi ödeme kanalları üzerinden yapılabilecek.





36 aylık eğitim modeli

Sınavı ve mülakatı başarıyla geçen adaylar, 36 aylık bir eğitim sürecine dahil olacak. Bu sürecin ilk yılı Türkiye Adalet Akademisi’nde teorik eğitimle, kalan iki yılı ise tecrübeli hakim ve savcıların yanında “usta-çırak” modeliyle geçecek. Bakan Tunç, bu sistemin yargı mensuplarını daha donanımlı hale getireceğini belirterek “Hakim ve savcı yardımcılarımız kürsüye çıktıklarında mesleğin her yönünü özümsemiş olacaklar.” dedi.







