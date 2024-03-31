2024 yerel seçim sonuçları ile Trabzon 5 yıl yönetecek belediye başkanı netleşiyor. Cumhur İttifakı AK Parti adayı Ahmet Metin Genç ile CHP adayı Hasan Süha Saral Trabzon belediyesi için yarışıyor. 619.603 seçmenin olduğu Trabzon 2024 seçim sonuçları , Ahmet Metin Genç, Hasan Süha Saral oy sayısı, oy oranı, hangi aday önde? sorusu seçmenler tarafından merak konusu. Peki Trabzon büyükşehiri kim kazandı Ahmet Metin Genç mi, Hasan Süha Saral mı kazandı, aldıkları oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte 2024 Trabzon seçim sonuçları canlı oy oranları.

Ahmet Metin Genç mi Hasan Süha Saral mı kazandı?

31 Mart Trabzon yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Ahmet Metin Genç ve Hasan Süha Saral’ın Trabzon’da aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı Trabzon büyükşehir seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Ahmet Metin Genç ve Hasan Süha Saral 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Ahmet Metin Genç - Hasan Süha Saral yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Ahmet Metin Genç ve CHP’nin adayı Hasan Süha Saral aldıkları oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Ahmet Metin Genç kimdir?

Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesine bağlı Ormanüstü köyünde doğdu. İlköğrenimini Maçka'da, liseyi Maçka İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Genç, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Genç, 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunan Genç, 2002 yılında AK Parti Trabzon İl Başkanlığına seçildi. 2004, 2006 ve 2009 yıllarında İl Başkanı olan Genç, 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediye Başkanı seçildi.

2019'da yeniden Belediye Başkanı seçilen Genç, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Süha Saral kimdir?

Hasan Süha Saral, 1964 yılında Trabzon’da doğdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Saral, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Afşin Elbistan Termik Santralinde Ölçü Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. Saral, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Trabzon Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Türkiye Komünist Partisi Ahmet Birinci - (Trabzon) Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Metin Genç - (Trabzon) Türkiye Komünist Hareketi Bayram İpekçi - (Trabzon) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Bedriye Zırığ - (Trabzon) Zafer Partisi Ferhat Tüysüz - (Trabzon) Halkın Kurtuluş Partisi Hacer Efe - (Trabzon) Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Süha Saral - (Trabzon) Vatan Partisi Hüseyin Celal Dihkan - (Trabzon) Bağımsız Adaylar İbrahim Topuz - (Trabzon) Yeniden Refah Partisi Lokman Öztürk - (Trabzon) Hak ve Özgürlükler Partisi Mehmet Ali Sönmez - (Trabzon) İYİ Parti Muhammet Erkan - (Trabzon) Bağımsız Türkiye Partisi Ömer Turan - (Trabzon) Adalet Birlik Partisi Recep Kadı - (Trabzon) Saadet Partisi Recep Yakuphan - (Trabzon) Hür Dava Partisi Rıdvan Yıldırım - (Trabzon) Bağımsız Adaylar Sadullah Yılmaz - (Trabzon) Demokrasi ve Atılım Partisi Selçuk Keskin - (Trabzon) Türkiye İşçi Partisi Süleyman Hacıbektaşoğlu - (Trabzon) Demokratik Sol Parti Uğur Erden - (Trabzon) Millet Partisi Yusuf Aydın - (Trabzon)

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?