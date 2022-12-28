Aile hekimi maaşları ne kadar olacak? 2023 en düşük, en yüksek aile hekimi maaşları

Aile hekimi maaşları da memurlara yapılacak zam oranıyla birlikte netlik kazanacak. Peki, En yüksek, en düşük aile hekimi maaşı ne kadar? Aile hekimleri ne kadar maaş alıyor? Yeni aile hekimi maaşı ne kadar olacak? 2023 aile hekimi maaşı zammı ne kadar olur? İşte detaylar...

AİLE HEKİMİ MAAŞLARI NE KADAR 2023?

TÜİK Aralık enflasyon verilerini 2023 ocak ayında açıklayacak. Ocak ayında belli olacak enflasyon oranları sonrasında kesin maaşlar da ortaya açıkacak. Aile hekimi maaşları memur zammına göre belirlendiğinden memurların yüzde 8 Toplu Sözleşme zammına, enflasyon farkı kadar zam da eklenecek. Buna göre, Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e şimdiden ulaştı. Şu anki aile hekimi maaşlarına bu zam oranını eklenirse yeni aile hekimi maaşı ortaya açıkıyor.

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EN YÜKSEK AİLE HEKİMİ MAAŞI NE KADAR 2023?

Hastayı muayene ederek gerekli teşhis ve kontrolleri yapıp tedavi eden aile hekimleri pratisyen doktorlardır. Hastalıkları teşhis edip, ön tanı koyarak ve gerektiği takdirde hastayı uzman doktora yönlendirmekle sorumlu olan aile hekimlerinin maaşı en düşük 10.410 TL’dir. Aile hekimlerinin maaşları kıdemleri ve mesailerine göre 17.070 TL’ye kadar çıkmaktadır. En yüksek aile hekimi maaşı ise 25.170 TL’dir.

SAĞLIK OCAĞI DOKTOR MAAŞI

Sağlık ocaklarında çalışan doktorlar aile hekimi olarak hizmet veriyor. Bu kişilerin memurluk kıdemleri aldıkları maaşlarda etkili olduğundan yalnızca yeni başlayan bir doktorun maaş bilgisini vermek gerekir. Meslekte yeni olan bir doktorun aldığı maaş 7 bin 200 TL tutarındadır. Bununla birlikte 25 yılın üzerinde bu hizmetlerini devam ettiren doktorların ise 18 bin TL'ye kadar maaş aldıkları bilinen durumlar arasındadır.

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Sağlık ocağındaki doktorlar farklı durumlara göre maaşı alırlar. Bu doktorlar Tıp Fakültelerini 6 yılda bitirdikten sonra sağlık ocaklarında görev yaparlar. Ancak bunun yanında maaşlara etki eden durumlardan birisi de doktorların evli ve bekar olmasıdır. Bir doktor evli ve çocuğu var ise ek ödeneklerden de yararlanabilmektedir.