AK Parti Kalecik için Erdal Dal aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Erdal Dal hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Erdal Dal kimdir?

Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal,1983 Kalecik Gökdere Doğumlu olan Erdal Dal, 2014 ve 2019 yıllarında yapılan Yerel Seçimlerde Belediye Encümeni seçilmiştir. Özel Sektörde deki görevinin yanın da yaklaşık bir yıldır da Kalecik Belediye Başkan Yardımcılığı Görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.