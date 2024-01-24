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AK Parti – MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti – MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda başkentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı MHP adayı olan Erdal Dal oldu. Erdal Dal kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Erdal Dal hakkında merak edilenler...

15:04 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:06 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Erdal Dal
Erdal Dal

AK Parti Kalecik için Erdal Dal aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Erdal Dal hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Erdal Dal kimdir?

AK Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı kim?

AK Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı MHP adayı olan Erdal Dal oldu.

Erdal Dal Kimdir?

Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal,1983 Kalecik Gökdere Doğumlu olan Erdal Dal, 2014 ve 2019 yıllarında yapılan Yerel Seçimlerde Belediye Encümeni seçilmiştir. Özel Sektörde deki görevinin yanın da yaklaşık bir yıldır da Kalecik Belediye Başkan Yardımcılığı Görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.




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#Yerel Seçimler
#Ortak Aday
#Belediye Başkan Adayı
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