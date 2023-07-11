Masterchef 10 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Tiramisu tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Tiramisu tatlısının tarifi haberimizde.

Al Beni Yukarı tatlısı nasıl yapılır?

'Al Beni Yukarı' adıyla Türkiye'de tanınan ve dünyaca ünlü bir tatlı olan tiramisu, İtalyan Şef Danilo Zanna'nın özgün yorumuyla karşımıza çıkıyor. 'Tiramisu, aslında 'al beni yukarı' anlamına gelir, bu da onun İtalyanca adının tam çevirisidir.' diyen Danilo Şef, tiramisunun yapımında basit bir süreç izlendiğini belirtiyor. Tiramisunun temelini oluşturan 'Sabayon' adı verilen kedi dili benzeri bir kurabiye hazırlanır. Bu kurabiyenin ıslatıldığında dağılmaması, tiramisunun başarılı bir şekilde hazırlanmasının sırrıdır, diye ekliyor Şef Danilo.

Al Beni Yukarı (Tiramisu) Tarifi Danilo Şef

Malzemeler:

Kedi Dili;

125 gr. yumurta sarısı

90 gr. şeker

190 gr. yumurta beyazı

95 gr. şeker

150 gr. un

65 gr. patates nişastası

Kreması;

400 gr. mascarpone

150 gr. krema

60 gr. şeker

Sabayon sosu;

4 yumurta sarısı

45 gr. şeker

Kahvesi;

2 şat espresso

15 gr. şeker

Yardımcı;

100ml. süt

Yapılışı:

Kedi dili için ilk olarak yumurta sarısı ve şekeri derin bir kapta çırpılır.

Yumurta beyazı ve 95 gram olan şeker çırpılır.

Un ve patates nişastası da karıştırılır.

Hepsini birleştirilerek yavaşça karıştırılır.

Mascarpone ve krema ve 50 gramlık şeker birlikte şeker eriyene ve ürün kabarana dek karıştırılır.

Sabayon sosu için de 4 yumurta sarısı ile şeker eriyene kadar çırpılır. Bermari üsülü pişirilir ve ardından soğutulur. Sonrasında içine mascarpone karışımının 1/3 i ilave edilir. Kıvamı yoğun akıcı olacak şekilde ayarlanabilir.

Kahvesi için 2 ölçü espresso içinde şeker eritilir, 6 cm civarındaki bir çember ile kedi dili kesilir.

Pasta jelatini 6 cm çapa göre ayarlanır.

Kedi dili kahvede ıslatılır, yuvarlak yapılan jelatin içine yerleştirilir, üzerine kreması sıkma torbası ile sıkılarak bu işlem 3 defa tekrarlanır.

Üzerine sabayon sosu karışımı 2.5 cm olacak şekilde doldurulur.

Yeniden üstüne kakao elenir ve servisini yaparken jelatinin üstünde kalan kısmından tutarak yavaşça yukarı kaldırılır.







