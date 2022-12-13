Alparslan: Büyük Selçuklu 38. Bölüm Fragman

Her hafta pazartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından sevenleriyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu’nun son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Barış Arduç, Mehmet Özgür ve Fahriye Evcen’in olduğu dizinin 37.bölümü yine büyük ilgi gördü.
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 37. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 38. BÖLÜM FRAGMANI
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Barış Arduç - ALPARSLAN
Fahriye Evcen - AKÇA HATUN
Mehmet Özgür - NİZAMÜLMÜLK
Yurdaer Okur - TUĞRUL BOZAN
Erdinç Gülener - ÇAĞRI BEY
Barış Bağcı - TUĞRUL BEY