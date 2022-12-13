Alparslan: Büyük Selçuklu 38. Bölüm Fragman TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 37. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. 2022 Dünya Kupası sebebiyle bir süre ara verilen dizi kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Alparslan’ın imtihanını ele alan 37. bölüm yine diziseverleri ekrana kilitledi. Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 37. bölümünü tek parça full izlemek ve 38. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

Abone Ol