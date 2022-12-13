Özgün Alparslan Büyük Selçuklu 38 Bölüm Fragman
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Alparslan: Büyük Selçuklu 38. Bölüm Fragman

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 37. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. 2022 Dünya Kupası sebebiyle bir süre ara verilen dizi kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Alparslan’ın imtihanını ele alan 37. bölüm yine diziseverleri ekrana kilitledi. Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 37. bölümünü tek parça full izlemek ve 38. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm Tek Parça Full İzle
Alparslan Büyük Selçuklu 37. Bölüm

Her hafta pazartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından sevenleriyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu’nun son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Barış Arduç, Mehmet Özgür ve Fahriye Evcen’in olduğu dizinin 37.bölümü yine büyük ilgi gördü.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 37. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 38. BÖLÜM FRAGMANI

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Barış Arduç - ALPARSLAN

Fahriye Evcen - AKÇA HATUN

Mehmet Özgür - NİZAMÜLMÜLK

Yurdaer Okur - TUĞRUL BOZAN

Erdinç Gülener - ÇAĞRI BEY

Barış Bağcı - TUĞRUL BEY

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm Fragman
ÖZGÜN
Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm Fragman
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