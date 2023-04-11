Genellikle yavaş yavaş başlayan ve şiddeti artan ALS hastalığının, günümüzde ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği yoktur. Bu hastalığın başlangıç ​​belirtileri farklı hastalarda farklı şekillerde kendini gösterir. İşte detaylar.

ALS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Kas güçsüzlüğü: İlk olarak genellikle kol veya bacak gibi bir bölgede başlayan kas güçsüzlüğü, zamanla yayılır ve diğer kas gruplarını da etkileyebilir.

Kas atrofisi: Kaslar zamanla küçülür ve zayıflar. Bu, hareket kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebilir.

Kas spazmları: Kasların kasılması ve gevşemesiyle ilgili problemler yaşanabilir.

Konuşma güçlüğü: Kişi konuşurken zorluk çekebilir, sesi güçsüzleşebilir ve açık bir şekilde konuşamayabilir.

Yutma güçlüğü: Yemek yemek, içmek ve tükürük yutmak zorlaşabilir.

Solunum güçlüğü: Zamanla, hastalık solunum kaslarını etkilediğinde, solunum güçlüğü yaşanabilir.

Denge kaybı: Hasta yürüme veya denge sağlamada zorluk çekebilir.





ALS'nin sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin birleşimi gibi birçok faktörün rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu hastalığa sahip olanların yaşam süresi, belirtilerinin ne zaman başladığına ve ne kadar hızlı ilerlediğine bağlı olarak değişebilir.

ALS TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tedaviler hastalığın yaptığı hasarı düzeltemez; fakat belirtilerin ilerlemesini yavaşlatabilir, komplikasyonları önleyebilir ve hastayı daha rahat ve bağımsız hale getirebilir.Tedavi için birçok alanda eğitilmiş entegre bir doktor ve sağlık personeli ekibine ihtiyaç vardır. Bu hayatta kalma sürenizi uzatabilir ve yaşam kalitenizi artırabilir. Tedavide çeşitli ilaçlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon, konuşma terapisi, beslenme takviyeleri, psikolojik ve sosyal destek tedavileri gibi yöntemler kullanılmaktadır.





ALS tedavisi için FDA tarafından onaylanan Riluzole ve Edaravone isimli iki farklı ilaç bulunmaktadır. Riluzole, bazı kişilerde hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Bu etkisini ALS'li kişilerin beyninde sıklıkla yüksek seviyelerde bulunan glutamat isimli kimyasal bir habercinin seviyelerini azaltarak yapmaktadır. Riluzole, ağızdan hap şeklinde alınan bir ilaçtır. Edaravone ise hastaya damar yoluyla verilmekte olup ciddi yan etkiler yol açabilmektedir. Bu iki ilaca ek olarak kas krampları, kabızlık, yorgunluk, aşırı tükrük salgısı, uyku sorunları, depresyon gibi belirtileri hafifletmek için doktorunuz farklı ilaçlar önerebilir.











