Altın fiyatları: Çeyrek gram cumhuriyet yarım altın alış satış fiyatı

Altın fiyatları piyasası, bir yandan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına ve Christine Lagarde'ın konuşmalarına kitilenirken diğer yandan Fed’in atacağı adımı yakından izliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel gelişmeler karşısında faiz artırımlarında yavaşlamaya gideceğine yönelik beklentiler ise piyasalardaki satış baskısını törpülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler güçlenmeyi sürdürüyor. Fed'in aralıkta yüzde 55 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 39 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı alış 1.001,30 TL, Gram altın fiyatı satış 1.005,38 TL,

Spot altın gram fiyatı ne kadar?

Spot altın gram fiyatı alış 993,93 TL,

Spot altın gram fiyatı satış 994,14 TL,

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons fiyatı alış 1.668,28 TL, Altın ons fiyatı satış 1.668,60 TL,

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.589,89 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.624,91 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.361,14 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.481,77 TL,

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın fiyatı alış 3.170,63 TL, Yarım altın fiyatı satış 3.250,83 TL,

Ziynet altın fiyatı ne kadar?

Ziynet altın fiyatı alış 6.361,14 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.481,77 TL,

Ata altın fiyatı ne kadar?

Ata altın fiyatı alış 6.642,20 TL, Ata altın fiyatı satış 6.811,38 TL,

14 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

14 ayar bilezik gram fiyatı alış 550,47 TL TL,

14 ayar bilezik gram fiyatı satış 658,30 TL,

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 909,06 TL, 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 935,47 TL,

Gremse ne kadar?

Gremse fiyatı alış 16.164,00 TL

Gremse fiyatı satış 16.382,00 TL

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Piyasalarda son durum böyleyken yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise altın fiyat tahmini oldu. Bu kapsamda analistlerin yorumları dikkat çekti. ACY Securities baş ekonomisti Clifford Bennett yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının 2023 yılında önemli ölçüde yükseleceğini işaret ederek, “Altın, sonunda 1.600 doların üzerinde nispi bir istikrar buluyor. Daha güçlü dolardan ve bazı devlet satışlarından gelen baskıların önümüzdeki aylarda dağılması durumunda altın fiyatı 2023’ün büyük bölümünde muhtemelen 1.850 ile 2 bin 200 dolar arasında önemli ölçüde yükselecek” ifadelerini kullanıyor.

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Capital Analisti Daniela Hathorn da konuya ilişkin olarak, “Altın, büyük ölçüde ABD’deki para politikasının insafına kalmış durumda. Büyük ölçüde insanların önümüzdeki hafta gerçekleşecek faiz artırımını nasıl algıladıklarına bağlı olacak. Yatırımcılar yaklaşmakta olan 75 baz puanlık artışın bu büyüklükteki sonuncusu olacağına inanırsa, altının yükselmesi mümkün. Bu da politikanın yavaş yavaş dönmeye başlayacağı anlamına gelir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Dolar ne kadar?

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6049'tan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6040'tan işlem görüyor.