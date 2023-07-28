Ankara namaz vakitleri akşam ezan saati
Bugün akşam ezanı kaçta okunacak?
28 Temmuz 2023 Cuma günü Ankara için akşam ezanı saat 20:14’te okunuyor.
28 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri
28 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri şu şekildedir:
- İmsak: 03:52
- Güneş: 05:36
- Öğle: 13:00
- İkindi: 16:54
- Akşam: 20:14
- Yatsı: 21:52
29 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri
İmsak: 03:54
Güneş: 05:37
Öğle: 13:00
İkindi: 16:54
Akşam: 20:13
Yatsı: 21:49
30 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri
İmsak: 03:52
Güneş: 05:36
Öğle: 13:00
İkindi: 16:54
Akşam: 20:14
Yatsı: 21:51
31 Temmuz 2023 Ankara namaz vakitleri
İmsak: 03:56
Güneş: 05:39
Öğle: 13:00
İkindi: 16:53
Akşam: 20:11
Yatsı: 21:46
Muharrem ayı ne zaman bitecek?
19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilmeye başlanan Muharrem ayı, 16 Ağustos Perşembe günü son bulacak.
Aşure günü ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Aşure dağıtımı ise Muharrem ayının 10. gününden sonra, 16 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek. Bu süre içerisinde bereketli aşureler sevgiyle paylaşılacak ve insanlar arasında dayanışma ruhu güçlenecek.
Aşure günü neler oldu?
Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:
1. Hz. Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.
2. Hz. Nuh’un Cudi Dağı’nın üzerine gemisini demirlediği gün.
3. Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün.
4. Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edildiği gün.
5. Hz. İsa’nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.
6. Hz. Yusuf’un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.
7. Hz. Davud’un tövbesinin kabul edildiği gün.
8. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in doğduğu gün.
9. Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub’un görmeye başladığı gün.
10. Hz. Eyyûb’un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.