Ankara akşam namazı saati

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namaz vakitleri güncel olarak namaz sayfamızda yer almakta. Ankara imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri için