Ankara'da yarın 22 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kar yağışının etkisini artıracağı uyarısında bulunmuştu. Ankara'da yaşayan vatandaşlar soğuk havanın ardından kar yağışı ile eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Yarın Ankara'da okullar tatil edilecek mi?

ANKARA'DA 22 ARALIK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

22 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilk kar tatili haberleri Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. İki ilde okullar 1 günlük tatil edildi.

AĞRI

Ağrı’nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir.”

REKLAM

BİTLİS

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

ÖZGÜN Konya'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Konya kar tatili