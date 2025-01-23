AÖF final sonuçları sorgulama 2025: AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesine kayıtlı olan binlerce öğrenci 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen final sınavlarına katılmıştı. Sınava giren öğrenciler sonuçların hangi gün açıklanacağını heyecanla beklemeye başladı. Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı sınav takviminde henüz sonuç ile ilgili bilgi yer almamaktadır. Sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıldığında sayfamızda yer alacak.





AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





AÖF güz dönemi dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. AÖF sonuçlarına dair önceki dönemler göz önüne alındığında sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içerisinde sonuçların ilan edildiği görülüyor. Anadolu Üniversitesi'nce sonuçlara ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde paylaşacağız.









AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?





Açıköğretim Fakültesi'nin bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavları ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde uygulanacak.





SINAV TAKVİMİ





Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025 Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025 Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025









ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ESASLARI





1- Bu düzenleme Anadolu Üniversitesi merkezî açıköğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılacak değerlendirme sistemine ilişkin usul ve esasları belirler.





2- Bu esaslar, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.





3- Bir dönemde her ders için çoktan seçmeli 1 ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje vb. ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Klasik veya test olarak yapılabilecek sınavların tarihleri ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen programlarda ve derslerde yazılı/sözlü olarak kısa sınav, ödev ve uygulama gibi değerlendirmeler de yapılabilir.





4- Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir.





5- “Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.





6- Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir.





7- İngilizce Öğretmenliği Lisans Programındaki öğretim dili Türkçe olan derslerin sınavlarından alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun ise %70’idir. Öğretim dili İngilizce olan derslerin sınavlarından alınan notların “Başarı Notu”na katkısı ise; ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun ise %60’ıdır.





8- “Başarı Notu”nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.





9- Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur.





10- “Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.





11- 30 ve üzerinde “Başarı Notu”na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:





(a) “Başarı Notu” 30 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z değerlerine dönüştürülür. Bu amaçla birim normal dağılım için hazırlanmış olan z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri bulunurken önce öğrencinin puanının bulunduğu gruptaki başarı yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye karşılık gelen z değeri, z tablosundan yararlanılarak tespit edilir.





(b) Oluşan normal dağılım, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 adet geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır.





(c) Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda her bir dilimin harf notu karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine göre atanır.



