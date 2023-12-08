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Açıköğretim sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları hafta sonu gerçekleştirilecek. AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınav sisteminde büyük bir değişiklik yapıldı. Artık AÖF sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. AÖF sınavıyla ilgili yapılan açıklama haberimizde...

13:54 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
AÖF
AÖF

AÖF 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, AÖF çan eğrisi nedir soruları merak ediliyor. AÖF ders geçmek taktikleri nelerdir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler konu ile ilgili araştırma yapmaya başladılar

Açıköğretim sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Açık öğretim programlarında dört yanlış bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29/03/2016 tarihli ve 75850160-106-E.26361 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı gereği, 2016-2017 öğretim yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosu'nun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Anadolu Üniversitesi gerek temel öğrenme materyali olan kitaplarda gerekse destek materyali olarak https://ekampus.anadolu.edu.tr içinde yer alan kaynaklarda sürekli güncelleme yapmaktadır. Bu anlamda gelişen teknolojinin sunduğu bütün imkânlar seferber edilerek Türkiye'nin en büyük e-öğrenme platformu siz öğrencilerimiz için hizmet vermektedir. Öğrenci başarısının artırılması için sürdürülebilir projeler geliştirilmeye devam edecektir.

Öğrencilerimizin Açıköğretim bürolarından teslim aldıkları güncellenmiş kitaplar ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi dışında herhangi bir kaynaktan yararlanmamalarını önemle hatırlatırız. Kurum dışı kaynakların güncel olmayacağı ve mağduriyetlere neden olacağının bilinmesi gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

AÖF Net Hesaplama

Açık öğretim programlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır, dört yanlış bir doğru cevabı götürür. Her hatalı cevap 0,25 doğruyu siler, bu da 1.25 puana denk gelir.



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2 saat önce
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