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AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, nasıl ödenir 2024?

AÖF yaz okulu kayıt ücretleri 2024 açıklandı. Anadolu Üniversitesi öğrencileri için yaz okulu maratonu başlıyor. Yayınlanan 2024 takvimine göre, kayıt tarihi netleşirken öğrencilerin en fazla beş ders seçebileceği de vurgulanıyor. AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt aşaması ardından sınavlar gerçekleştirilecek. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar? AÖF kayıt ücreti nasıl ödenir?

09:20 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AÖF kayıt ücreti
AÖF kayıt ücreti

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı, başarısız oldukları dersler için Anadolu Üniversitesi'nin yaz okuluna gidecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2023 AÖF yaz okulu kayıtları için tarihler belli oldu. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt işlemleri;

03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

2023 AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin ders alacakları birimlere göre hesaplanmış hali verilmektedir.

Öğrencilerin 1 Saatlik Ders için Ödeyeceği Ücret =Azami Ders Ücreti×14 (Bir Eğitim-Öğretim Dönemi 14 Haftadan Oluşmaktadır.)

1 saat için örnek hesaplama = 7 × 2 = 14 × 2,11 = 29,54 (Hafta) × (Dönem) = (Hafta) × (Azami Ders Ücreti) = (TOPLAM)

4 saatlik bir ders için örnek hesaplama = 29,54×4 = 118,16 TL

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.



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