AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri üniversite sınavına girip tercih yapacak adayların gündeminde. AÖF, Türkiye'de uzaktan eğitim veren en büyük eğitim kurumudur. Her yıl binlerce öğrenci AÖF'te farklı alanlarda eğitim almaktadır. AÖF'te birçok bölüm bulunmaktadır ve her bölümün kendine özgü özellikleri ve müfredatı vardır. AÖF ön lisans ve lisans ile ikinci üniversite tercihinde bulunacak adaylar bir yandan da AÖF bölümleri ile açık öğretim bölümlerini merak ediyor. Peki Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir? Açıköğretim’de hangi bölümler var? İşte AÖF, AUZEF, ATA AÖF 2 yıllık, 4 yıllık bölümleri.