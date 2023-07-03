Açık öğretim fakülteleri kapsamında eğitim gören öğrenciler için yaz okulları bulunmaktadır. Pek çok öğrenci bu yaz okulunun ne olduğunu öğrenmek için internet üzerinden de bilgi almaya çalışıyor. Peki 2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu takvimi.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. 07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

AÖF yaz okulu nedir, ne işe yarar?

Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi AÖF yaz okulu uygulaması ile güz ve bahar dönemleride dahil, aktif yada pasif olan, (kayıt yeniletmemiş öğrencilerde) dönem ve yıl fark etmeksizin alttan kalan veya üstten hiç almadığınız dersleri yaz döneminde alabileceğiniz uygulamaya yaz okulu denmektedir. Öğrenciler yaz okulunda notları düşük olan derslerini yükselmek içinde girebilirler.

AÖF yaz okuluna kimler başvurabilir?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri kayıt yeniletsin veya yeniletmesin yaz okuluna katılabilirler. Ders seçimi tamamıyla öğrenciye bağlıdır karışık olarak istediği dersleri seçebilirler. Ancak yalnızca 5 ders seçebilirler, ders seçimi kredi (AKTS) ye bağlı değildir.

AÖF yaz okulu ücreti ne kadar?

Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi (AÖF) yaz okuluna kayıt olmak için seçeceğiniz derslerin harç ücreti ödenmesi gerekiyor. Tek ders için 225 TL ve alacağınız her ek ders için ayrıca 25 TL ödemeniz gerekiyor. Ödenecek olan bu ders fiyatları her yıl değişiklik gösterebilmektedir. Belirlenen bu para miktarlarının ödenmesi zorunludur. Aksi halde yaz okuluna katılım sağlayamazsınız.

AÖF yaz okulu ücreti nereye nasıl yatırılır?

Yaz okuluna kayıt olan öğrenci ders seçiminden sonra ücretini yatırmaları gerekiyor. Öğrenciler için para yatırma kanalları şunlardır.

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır?

Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi AÖF yaz okuluna kayıt başvurusu yapmak isteyen öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresindeki kayıt otomasyonu sayfasına girerek ders seçimi yapmaları gerekiyor. Kredi limiti bulunmaksızın 5 tane istediğiniz dersi seçebiliyorsunuz. Ders ekle sil işlemlerini yapıp onay verdikten sonra seçmiş olduğunuz derslerin ücretini ve online ödeme yapabileceğiniz sayfaya yönleniyorsunuz. Açılan bu ekrandan isterseniz kartla ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

AÖF Yaz Okulu sınavı tek oturum mu olacaktır?

AÖF Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF Yaz Okulu sınavında kaç soru sorulacaktır?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.

AÖF yaz okulu üstten ders alınır mı?

AÖF yaz okuluna katılan öğrenciler dönem fark etmeksizin alttan ve üstten ders alabilirler. (En fazla 5 ders)

AÖF yaz okuluna kimler girebilir?

Yaz okuluna güz ve bahar dönemi kayıt yenileten veya yeniletmeyen bütün öğrenciler girebilir.

AÖF yaz okulu en fazla kaç ders alınır?

AÖF Yaz okuluna katılacak olan öğrenciler kredi sistemine bağlı olmayıp istedikleri 5 dersi seçebilme hakkına sahiptirler.

AÖF Yaz Okulu Sınavı bütün illerde düzenleniyor mu?