AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı 2024...

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları geride kaldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınavlarına katılan öğreniler, Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınav sonuçların açıklanacağı takvim de belli oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış, sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde AÖF yaz okulu sunav sonuçlarının ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Yaz okulu Sınavı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'da yüz yüze yapıldı. en fazla 5 dersin alınabildiği yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler, sınavda aldıkları puana göre mezun olma şansı elde edecekler. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevapların dörtte biri düşürülerek puanlar hesaplanacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu geçme notu 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan öğrencilerin, bir programdan mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekmektedir.

AÖF geçme notu, Öğrenci Değerlendirme Sistemine göre belirlenmektedir. AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

AA ile CC arası "Geçer" notudur.

CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer, altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında AÖF koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş sayılır.